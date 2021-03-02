Слідчі Лукашенка підготували документи на екстрадицію Тихановської

Слідчий комітет Білорусі звинувачує Тихановську в організації масових заворушень та підготовці захоплення адміністративних будівель

Слідчий комітет Білорусі передав до Генеральної прокуратури країни документи на екстрадицію колишньої кандидатки на посаду президента країни Світлани Тихановської у справі про організацію масових заворушень та підготовки захоплення адміністративних будівель. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Відомство також повідомило про завершення розслідування кримінальної справи стосовно чотирьох довірених осіб Тихановської. Про кого йдеться, в повідомленні не вказано. Імовірно, це Юрій Власов, Тетяна Каневська, Дмитро Івашков та Олександр Шабалін.

«Правоохоронці отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Тіхановском готуються до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомеля. Для здійснення плану останні шукали охочих серед колишніх військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ і міністерства з надзвичайних ситуацій», – сказано в повідомленні відомства.

Ці плани, стверджують у Слідчому комітеті, обговорювалися на зустрічі 5 серпня, яка потрапила на відео.

Основних фігурантів затримали з 6 до 8 серпня 2020 року. Їх обвинувачують за статтями Кримінального кодексу про готування до масових заворушень і готування до захоплення будівель та споруд.

7 жовтня 2020 року МВС Росії оголосило в розшук Світлану Тихановську. Російські правоохоронні органи пояснили, що не порушували щодо неї кримінальних справ, а до бази розшукуваних вона була включена з ініціативи іншої держави, найімовірніше, Білорусі.

На президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК.