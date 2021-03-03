Лукашенко хоче розмістити у Білорусі російські військові літаки

У 2014 році російські літаки вже перебували в Білорусі для спільного чергування

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що хоче розмістити на території Білорусі російські військові літаки.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Він нагадав, що під час проведення Чемпіонату світу з хокею у 2014 році російські літаки перебували в Білорусі для спільного чергування, тому він вважає, що можна й надалі використовувати цей досвід.

«Дайте нам ці літаки. Але на цих літаках, як тоді, повинні літати росіяни та білоруси разом. А баз досить, їх не треба створювати, навіщо гроші даремно витрачати ... Краще купити або побудувати нові літаки для цього», – заявив він.

За словами Лукашенка, питання розміщення російських військових літаків на території Білорусі було найбільш обширною частиною нещодавніх переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі.

«Відторгнення у президента Росії я не знайшов. Звичайно, якщо вони зможуть базуватися на наших базах і наші хлопці будуть літати разом з росіянами, звісно ж, треба просити тоді й озброєння до цих літаків. І до того ж найсучасніша зброя має бути. Цей блок, напевно, був самим великим у наших переговорах», – сказав він.

До слова, Лукашенко зробив свого сина генералом.