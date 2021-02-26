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    Денис Шмигаль дав завдання підготувати санкції проти режиму Лукашенка – нардеп

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    Санкції торкнуться прибічників режиму Лукашенка - Денис Шмигаль дав завдання підготувати санкції проти режиму Лукашенка – нардеп
    Санкції торкнуться прибічників режиму Лукашенка
    Фото з відкритих джерел

    Профільні відомства мають підготувати пропозиції для розгляду РНБО

    Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним відомствам розглянути можливість впровадження санкцій проти білоруських чиновників та бізнесменів, котрі підтримують режим Олександра Лукашенка.

    Відповідний документ глави уряду оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

    У документі сказано, що Міністерству закордонних справ, Мінекономіки та Держприкордонслужбі доручено розглянути питання внесення на розгляд РНБО пропозицій щодо антибілоруських санкцій.

    Гончаренко, зокрема, пропонує накласти санкції на білоруського олігарха Миколу Вороб’я, який володіє «Прикарпатзахідтранс», та білоруських топчиновників, у яких є активи та фінансові рахунки в Україні.

    «Сподіваюсь, уряд, РНБО та інші відповідальні органи розглянуть це питання, та санкції стосовно близького оточення Лукашенка буде запроваджено якомога швидше», – додав нардеп.

    Нагадаємо, ЄС на рік продовжив санкції проти режиму Лукашенка, ухвалено рішення продовжити на рік обмежувальні заходи проти білоруських чиновників, які несуть відповідальність за насильство та репресії проти народу Білорусі та за жорстоке придушення протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів в цій країні.

    Теги: Білорусь ЄС Європейська солідарність РНБО санкції депутат Олександр Лукашенко Мінекономіки Олексій Гончаренко Денис Шмигаль
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