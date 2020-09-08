Білоруські прикордонники повідомили, що досі утримують Колеснікову у себе



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Колеснікова при спробі вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави

Білоруські прикордонники повідомили, що член президії Координаційної Ради Білорусі Марія Колеснікова ще не звільнена, оскільки «розслідування ранкового інциденту триває».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили затримання, не повідомивши, на якій підставі була затримана Колесникова.

Раніше повідомлялося, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

Пізніше родичі опозиціонерки Колесникової подали заяву про її зникнення.

До слова, лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це раніше заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.