Протести у Білорусі: родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська

Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська

Родичі члена координаційної ради опозиції і соратниці Світлани Тихановської Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.

Про це повідомляє штаб Віктора Бабарико.

Міліція вже зайнялася пошуками Колеснікової.

«Родичі Марії Колеснікової подали заяву в міліцію за фактом зникнення. В міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають», - йдеться в повідомленні.

Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська. При цьому Міністерство внутрішніх справ Білорусі і місцева міліція спростовує, що вона була затримана. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Пізніше в мережі з'явилося відео можливого викрадення Марії Колеснікової. Однак на самому записі не видно, що в автомобілі була саме Колеснікова.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.