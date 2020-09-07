  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Протести у Білорусі: родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення

    • Розсилка
    Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська - Протести у Білорусі: родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення
    Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська

    Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська

    Родичі члена координаційної ради опозиції і соратниці Світлани Тихановської Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. 

    Про це повідомляє штаб Віктора Бабарико.

    Міліція вже зайнялася пошуками Колеснікової.

    «Родичі Марії Колеснікової подали заяву в міліцію за фактом зникнення. В міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають», - йдеться в повідомленні.

    Білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська. При цьому Міністерство внутрішніх справ Білорусі і місцева міліція спростовує, що вона була затримана. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

    Пізніше в мережі з'явилося відео можливого викрадення Марії Колеснікової. Однак на самому записі не видно, що в автомобілі була саме Колеснікова.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Читайте також:

    Білорусь санкції викрадення опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ