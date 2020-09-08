До Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов



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Білоруські опозиціонери Іван Кравцов, Марія Колесникова і Антон Родненков

Опозиціонерка Марія Колесникова залишилася в Білорусі

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов вже прибули до Києва. Вони також вийшли на зв'язок з координаційною радою опозиції.

Про це повідомляє координаційна рада у Telegram.

Повідомляється, що Кравцов і Родненков вийшли на зв'язок, зараз вони знаходяться в Києві. Вони в безпеці і почувають себе нормально.

Білоруські опозиціонери Іван Кравцов та Антон Родненков

Як уточнив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі «Україна 24», їх пересування по Україні нічим не обмежене.

Крім того, білоруські ЗМІ поширили інформацію про те, що затримана Марія Колесникова знаходиться в Мозирському прикордонному загоні в Гомельській області. Однак офіційно ця інформація не підтверджена.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив Україну повернути опозиціонерів, оскільки вони, за версією Мінська, прорвали державний кордон.

Передбачається, що влада намагалася видворити їх разом з іншою представницею координаційної ради Марією Колесниковою. Однак вона порвала свій паспорт на кордоні з Україною та її затримали білоруські прикордонники.

Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

Пізніше родичі опозиціонерки Колесникової подали заяву про її зникнення.

До слова, лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це раніше заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.