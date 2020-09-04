Ще одна білоруська опозиціонерка «прокололась» на питанні «чий Крим?»



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Марія Колесникова: Де-факто Крим – це територія Росії, де-юре – це територія України

Білоруська опозиція у питанні Криму дотримується позиції Лукашенка

Лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова в інтерв'ю Lb.ua

На прохання журналіста озвучити її позицію щодо окупації Криму і частини Донбасу колишня глава передвиборного штабу Віктора Бабарика заявила, що останні місяці вона зосереджена на повістці, яка пов'язана з Білоруссю, і «не коментує те, чого не знає».

На уточнююче питання про те, чий Крим, Колесникова сказала, що згодна з офіційною позицією влади. «Думаю, що ви її знаєте. Де-факто Крим - це територія Росії, де-юре - це територія України», - підсумувала політик.

Раніше колишня кандидатка у президенти Білорусі та одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що півострів Крим «відійшов іншій державі в протиріччя з міжнародними законами».

За її словами, «ситуація з Кримом дуже складна» і у білорусів різні погляди на це питання.

«Ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас», – додала вона.

Раніше Тихановська заявляла, що «питання про Крим розколює суспільство», а їй «не хотілося б необережними словами когось відштовхнути».

Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

До слова, колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та планував стати президентом обох країн.

Олександр Лукашенко у 2014 році також заявляв, що «Крим сьогодні є частиною території Росії, можна це визнавати чи ні, від цього нічого не зміниться».

А у недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону поклав відповідальність за втрату Криму на українську владу.

«У вас [України] не було ні влади, ні бажання захищати [Крим] ... Ви просто безтолково ставилися до території і ставилися до Криму», - заявив білоруський президент.

«Якби у мене хоч клаптик землі спробували забрати, там би лягло вже тисячі людей. Ми б воювали, це ж твоя земля, твої люди, як ти міг не воювати?» - запевнив Олександр Лукашенко.