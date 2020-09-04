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    Ще одна білоруська опозиціонерка «прокололась» на питанні «чий Крим?»

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    <span>Марія Колесникова: Де-факто Крим &ndash; це територія Росії, де-юре &ndash; це територія України</span> - Ще одна білоруська опозиціонерка «прокололась» на питанні «чий Крим?»
    Марія Колесникова: Де-факто Крим – це територія Росії, де-юре – це територія України

    Білоруська опозиція у питанні Криму дотримується позиції Лукашенка

    Лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова в інтерв'ю Lb.ua.

    На прохання журналіста озвучити її позицію щодо окупації Криму і частини Донбасу колишня глава передвиборного штабу Віктора Бабарика заявила, що останні місяці вона зосереджена на повістці, яка пов'язана з Білоруссю, і «не коментує те, чого не знає».

    На уточнююче питання про те, чий Крим, Колесникова сказала, що згодна з офіційною позицією влади. «Думаю, що ви її знаєте. Де-факто Крим - це територія Росії, де-юре - це територія України», - підсумувала політик.

    Раніше колишня кандидатка у президенти Білорусі та одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що півострів Крим «відійшов іншій державі в протиріччя з міжнародними законами».

    За її словами, «ситуація з Кримом дуже складна» і у білорусів різні погляди на це питання. 

    «Ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас», – додала вона.

    Раніше Тихановська заявляла, що «питання про Крим розколює суспільство», а їй «не хотілося б необережними словами когось відштовхнути».

    Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

    До слова, колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та планував стати президентом обох країн.

    Олександр Лукашенко у 2014 році також заявляв, що «Крим сьогодні є частиною території Росії, можна це визнавати чи ні, від цього нічого не зміниться».

    А у недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону поклав відповідальність за втрату Криму на українську владу.

    «У вас [України] не було ні влади, ні бажання захищати [Крим] ... Ви просто безтолково ставилися до території і ставилися до Криму», - заявив білоруський президент.

    «Якби у мене хоч клаптик землі спробували забрати, там би лягло вже тисячі людей. Ми б воювали, це ж твоя земля, твої люди, як ти міг не воювати?» - запевнив Олександр Лукашенко. 

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    Білорусь Крим Росія окупанти Олександр Лукашенко окуповані території опозиція Світлана Тихановська
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