Ще одна білоруська опозиціонерка «прокололась» на питанні «чий Крим?»
Білоруська опозиція у питанні Криму дотримується позиції ЛукашенкаЛідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова в інтерв'ю Lb.ua.
На прохання журналіста озвучити її позицію щодо окупації Криму і частини Донбасу колишня глава передвиборного штабу Віктора Бабарика заявила, що останні місяці вона зосереджена на повістці, яка пов'язана з Білоруссю, і «не коментує те, чого не знає».
На уточнююче питання про те, чий Крим, Колесникова сказала, що згодна з офіційною позицією влади. «Думаю, що ви її знаєте. Де-факто Крим - це територія Росії, де-юре - це територія України», - підсумувала політик.
Раніше колишня кандидатка у президенти Білорусі та одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що півострів Крим «відійшов іншій державі в протиріччя з міжнародними законами».
За її словами, «ситуація з Кримом дуже складна» і у білорусів різні погляди на це питання.
«Ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас», – додала вона.
Раніше Тихановська заявляла, що «питання про Крим розколює суспільство», а їй «не хотілося б необережними словами когось відштовхнути».
Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».
До слова, колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що в 2014 році Олександр Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та планував стати президентом обох країн.
Олександр Лукашенко у 2014 році також заявляв, що «Крим сьогодні є частиною території Росії, можна це визнавати чи ні, від цього нічого не зміниться».
А у недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону поклав відповідальність за втрату Криму на українську владу.
«У вас [України] не було ні влади, ні бажання захищати [Крим] ... Ви просто безтолково ставилися до території і ставилися до Криму», - заявив білоруський президент.
«Якби у мене хоч клаптик землі спробували забрати, там би лягло вже тисячі людей. Ми б воювали, це ж твоя земля, твої люди, як ти міг не воювати?» - запевнив Олександр Лукашенко.