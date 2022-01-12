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    Білоруські силовики вночі ріжуть колючий дріт на кордоні з Польщею (відео)

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    У Білорусі&nbsp;прикордонники ходять з інструментом для різки металевого паркану - Білоруські силовики вночі ріжуть колючий дріт на кордоні з Польщею (відео)
    У Білорусі прикордонники ходять з інструментом для різки металевого паркану
    фото: Mariusz Błaszczak

    11 січня 68 мігрантів намагалися нелегально прорватися через польсько-білоруський кордон

    Прикордонна служба Польщі оприлюднила відео з тепловізійної камери, на якому видно як білоруські силовики ріжуть колючий дріт, організовують перекидання через лінію кордону групи мігрантів і кидають каміння у бік автомобіля польського патруля. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

    Також польські прикордонники повідомляють, що 11 січня 68 мігрантів намагалися нелегально прорватися через польсько-білоруський кордон. Їм надавали активну підтримку білоруські силовики.

    «11 січня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 68 осіб. Групи з 18 і 15 осіб нелегально перетнули кордон у зоні відповідальності прикордонної застави у Мєльніку», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, на відрізках кордону, що охороняється прикордонними заставами у Дубічах Церковних та Ліпську, було зафіксовано провокації з боку білоруських служб, які осліплювали польські патрулі лазерами і пошкоджували колючий дріт.

    У листопаді 2021 року Польська влада показала фотографії білоруських прикордонників, які патрулюють вздовж паркану на кордоні зі спеціальним інструментом для різки металу.

    Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тис. спроб нелегально перетнути кордон.

    Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

    Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з Білоруссю загородження протяжністю майже 200 км і заввишки понад 5 м. Будівництво «стіни» має розпочатися наприкінці січня.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща кордон
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    Білоруські силовики вночі ріжуть колючий дріт на кордоні з Польщею (відео)