Білоруські силовики вночі ріжуть колючий дріт на кордоні з Польщею (відео)

У Білорусі прикордонники ходять з інструментом для різки металевого паркану

11 січня 68 мігрантів намагалися нелегально прорватися через польсько-білоруський кордон

Прикордонна служба Польщі оприлюднила відео з тепловізійної камери, на якому видно як білоруські силовики ріжуть колючий дріт, організовують перекидання через лінію кордону групи мігрантів і кидають каміння у бік автомобіля польського патруля. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Materiał z kamer termowizyjnych SG - #PSGSzudziałowo Nielegalne przekroczenie granicy w nocy 09/10.01. Służby przecięły concertinę,obrzucały kamieniami pojazdy SG i patrole służb. Grupa 16 cudzoziemców nielegalnie przekroczyła granicę-wszyscy zostali zatrzymani.#zgranicy pic.twitter.com/JrBs7Y6y0A — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 11, 2022

Також польські прикордонники повідомляють, що 11 січня 68 мігрантів намагалися нелегально прорватися через польсько-білоруський кордон. Їм надавали активну підтримку білоруські силовики.

«11 січня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 68 осіб. Групи з 18 і 15 осіб нелегально перетнули кордон у зоні відповідальності прикордонної застави у Мєльніку», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на відрізках кордону, що охороняється прикордонними заставами у Дубічах Церковних та Ліпську, було зафіксовано провокації з боку білоруських служб, які осліплювали польські патрулі лазерами і пошкоджували колючий дріт.

У листопаді 2021 року Польська влада показала фотографії білоруських прикордонників, які патрулюють вздовж паркану на кордоні зі спеціальним інструментом для різки металу.

Nasi żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Takie sytuacje na granicy są codziennością. Kryzys na granicy spowodował reżim Łukaszenki. Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji, stosują prowokacje i przepychają migrantów na polską stronę pic.twitter.com/zlb2SgTcI4 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 4, 2021

Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тис. спроб нелегально перетнути кордон.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з Білоруссю загородження протяжністю майже 200 км і заввишки понад 5 м. Будівництво «стіни» має розпочатися наприкінці січня.