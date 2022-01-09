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    Мігранти з петардами знову штурмували польсько-білоруський кордон

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    Мігранти з петардами знову штурмували польсько-білоруський кордон
    фото: twitter.com/StrazGraniczna

    33 мігранти напали на польських прикордонників

    Минулої ночі 33 іноземці силою намагалися форсувати польсько-білоруський кордон. Мігранти кидали у польські патрулі каміння, гілки дерев, шумові петарди, в результаті чого травм зазнала польська прикордонниця, передає прикордонна служба Польщі у Тwitter.

    «В суботу, 8 січня, польсько-білоруський кордон нелегально перетнули лише 10 осіб, проте ніч проти неділі була неспокійною. Сьогодні до 7-ї години ранку (за місцевим часом) затримано 33 іноземці на відрізках кордону, що охороняються прикордонними заставами в Черемсі і Шудзялово. Представниця Прикордонної служби потрапила до лікарні», – йдеться у повідомленні польських прикордонників.

    Як зазначається, під час спроб силового перетину польсько-білоруського кордону іноземці та білоруські спецслужби кидали у бік польських патрулів не лише каміння, але й шумові петарди.

    «Представниця Прикордонної служби отримала травму голови, вона перебуває в лікарні», – підкреслюється у повідомленні.

    Нагадаємо, 3 січня також сталася силова спроба перетину кордону Польщі з боку Білорусі. На територію Республіки Польща з білоруської сторони намагалися потрапити четверо людей.

    Як повідомлялося, у перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон.

    Раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.

    Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти іноземці криза кордон
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    Мігранти з петардами знову штурмували польсько-білоруський кордон