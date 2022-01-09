Мігранти з петардами знову штурмували польсько-білоруський кордон

33 мігранти напали на польських прикордонників

Минулої ночі 33 іноземці силою намагалися форсувати польсько-білоруський кордон. Мігранти кидали у польські патрулі каміння, гілки дерев, шумові петарди, в результаті чого травм зазнала польська прикордонниця, передає прикордонна служба Польщі у Тwitter.

«В суботу, 8 січня, польсько-білоруський кордон нелегально перетнули лише 10 осіб, проте ніч проти неділі була неспокійною. Сьогодні до 7-ї години ранку (за місцевим часом) затримано 33 іноземці на відрізках кордону, що охороняються прикордонними заставами в Черемсі і Шудзялово. Представниця Прикордонної служби потрапила до лікарні», – йдеться у повідомленні польських прикордонників.

W sobotę 08.01 gr.próbowało nielegalnie przekroczyć tylko 10 os.,ale noc sobota/niedziela nie była już spokojna.

Dziś do godz.07.00 rano zatrzymano 33 cudzoziemców,którzy siłowo forsowali gr. na odcinkach #PSGCzeremcha i #Szudziałowo Funkcjonariuszka SG trafiła do szpitala. pic.twitter.com/EyHutlXn6f — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022

Як зазначається, під час спроб силового перетину польсько-білоруського кордону іноземці та білоруські спецслужби кидали у бік польських патрулів не лише каміння, але й шумові петарди.

«Представниця Прикордонної служби отримала травму голови, вона перебуває в лікарні», – підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 3 січня також сталася силова спроба перетину кордону Польщі з боку Білорусі. На територію Республіки Польща з білоруської сторони намагалися потрапити четверо людей.

Як повідомлялося, у перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон.

Раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.

Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

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