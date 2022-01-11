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    Росія – серійний ґвалтівник, полізе – дамо по яйцях, – депутат Європарламенту

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    Радослав Сікорський жорстко відповів на заяву очільника МЗС Росії&nbsp;Сергія Лаврова - Росія – серійний ґвалтівник, полізе – дамо по яйцях, – депутат Європарламенту
    Радослав Сікорський жорстко відповів на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова
    фото: PAP

    Сікорський різко відповів на думку Лаврова щодо НАТО

    Колишній міністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський відповів на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що діяльність НАТО спрямована на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу. Сікорський у твіттері назвав Російську Федерацію «серійним ґвалтівником».

    Раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало думку Лаврова про те, що «НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу».

    «Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях», – відповів Сікорський.

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    До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

    Також нагадаємо, що експосол США в Україні Вільям Тейлор пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».

    Водночаас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

    Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

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    Теги: МЗС Росія Польща НАТО Путін Сергій Лавров
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    Росія – серійний ґвалтівник, полізе – дамо по яйцях, – депутат Європарламенту