67-річний Лукашенко вирішив омолодитися. Свіже фото вразило мережу

Лукашенко одягнув худі з написом «Роздягайся і працюй»

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко з'явився за робочим столом у толстовці з власною цитатою «Роздягайся і працюй». Фотофакт опублікував близький до білоруського президента Telegram-канал «Пул Першого».

На опублікованій фотографії Лукашенко працює з документами, а поруч столу робочий антураж доповнює його сплячий шпіц.

«Перший готується до заходу», – прокоментували автори каналу, маючи на увазі церемонію нагородження премією Людмили Гладкої, «Патріотів Білорусі» та інших.

Політичний експерт Олексій Голобуцький вважає, що Лукашенко вирішив омолодитися. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«67-річний Лукашенко подивився на долю 81-річного Назарбаєва, що був при владі фактично 31 рік, оцінив свої 27 років при владі - і вирішив, що його врятує тільки різке омолодження і огламурення іміджу. Принаймні, до такого висновку підводить свіженька післясвяткова фотосесія Бацькі: пухнастий маленький біленький песик прямо на столі, креативненька біла ж толстовка із пікантним закликом «Роздягайся!» («Никакой чрезвычайщины: раздевайся и работай» – це він в профспілки «жінок з пониженою соціальною відповідальністю» позичив?» – написав експерт.

Білоруські ЗМІ пишуть, що напередодні Нового року у Мінську відбулася презентація передноворічної колекції майок із цитатами невизнанного президента Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року. Білоруський диктатор хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі.