Білоруські силовики затримали вже майже сім тисяч учасників протестів – МВС



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Загальна кількість затриманих за останні чотири дні протестів у Білорусі становить понад 6,7 тис. осіб

З 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб, - білоруська міліція

У Білорусі силовики за минулу добу затримали під час акцій протесту близько 700 осіб, з початку протестів це вже понад 6,7 тисяч затриманих. Про це повідомила в телеграм-каналі пресслужба МВС Білорусі.

«За участь у несанкціонованих масових заходах (у Білорусі - ред.) з 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб», - заявили в МВС.

Таким чином, загальна кількість затриманих за останні чотири дні протестів у Білорусі становить понад 6,7 тис. осіб.

У пресслужбі додали, що всього в результаті «протиправних дій» громадян 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронці, з яких 28 госпіталізовано.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 серпня, посольство України у Білорусі надіслало до білоруського МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах українців та вимагає зустрічі з ними.

Нагадаємо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.