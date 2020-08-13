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    У світі

    Білоруські силовики затримали вже майже сім тисяч учасників протестів – МВС

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    Загальна кількість затриманих за останні чотири дні протестів у Білорусі становить понад 6,7 тис. осіб - Білоруські силовики затримали вже майже сім тисяч учасників протестів – МВС
    Загальна кількість затриманих за останні чотири дні протестів у Білорусі становить понад 6,7 тис. осіб

    З 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб, - білоруська міліція

    У Білорусі силовики за минулу добу затримали під час акцій протесту близько 700 осіб, з початку протестів це вже понад 6,7 тисяч затриманих. Про це повідомила в телеграм-каналі пресслужба МВС Білорусі.

    «За участь у несанкціонованих масових заходах (у Білорусі - ред.) з 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб», - заявили в МВС.

    Таким чином, загальна кількість затриманих за останні чотири дні протестів у Білорусі становить понад 6,7 тис. осіб.

    У пресслужбі додали, що всього в результаті «протиправних дій» громадян 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронці, з яких 28 госпіталізовано.

    Як повідомлялося, сьогодні, 13 серпня, посольство України у Білорусі  надіслало до білоруського МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах українців та вимагає зустрічі з ними

    Нагадаємо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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