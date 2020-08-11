Парламент Білорусі став на бік ОМОНу

Про це повідомляє БелТА.

У парламенті заявили, що шлях насильства не прийнятний для білоруського народу.

«Не можна допустити, щоб молодь Білорусі стала розмінною монетою в бажанні розгойдати ситуацію. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а держава – забезпечувати правопорядок і спокій», - йдеться у заяві.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

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