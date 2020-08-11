  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Парламент Білорусі став на бік ОМОНу

    • Розсилка
    <span>У Білорусі після 9 серпня почалися масові протести</span> - Парламент Білорусі став на бік ОМОНу
    У Білорусі після 9 серпня почалися масові протести

    Білоруські депутати вважають жорсткий розгін демонстрантів адекватними діями

    Парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

    Про це повідомляє БелТА.

    У парламенті заявили, що шлях насильства не прийнятний для білоруського народу.

    «Не можна допустити, щоб молодь Білорусі стала розмінною монетою в бажанні розгойдати ситуацію. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а держава – забезпечувати правопорядок і спокій», - йдеться у заяві.

    У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

    Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

     Читайте також: 

    вибори Олександр Лукашенко бійка протест поліція парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ