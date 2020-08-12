«Ми вас навчимо, за кого голосувати. Ми вас навчимо, кого любити»: затриманих в Білорусі почали випускати (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі почали звільняти затриманих активістів

Родичі затриманих активістів під стінами ізолятора дали інтерв’ю

Біля ізолятора тимчасового утримування на Окрестіна у Мінську сьогодні, 12 серпня, зібралися численні родичі тих, кого не можуть дочекатися вдома з 9 по 12 серпня. Біля входу за ними спостерігає ОМОН, з даху в біноклі стежать за обстановкою силовики в чорному. «Вчора мене звільнили, але там, можливо, залишився мій син, і я до сих пір не знаю, що з ним. Мені страшно від думки, якщо він тут. З жінками ще не так жорстоко поводилися: нас було 36 в чотиримісній камері, не били, але коли ми чули, як б'ють хлопців, ми плакали навзрид », - розповіла Олена, яку вчора випустили зі штрафом в 20 базових величин. За дві доби, які вона провела в ізоляторі, їм не давали їжі та води. Як люди шукають своїх близьких на Окрестина і які, за їхніми словами, там умови утримання - в матеріалі TUT.BY.

«Чоловіків били, ми плакали, нам було страшно це чути»

О 10.00 на Окрестіна жінки зібралися в групу і прокричали хором «десять годин» - ті, хто був раніше звільнений, просили повідомляти час тим, хто залишився в стінах ізолятора. Родичі, чиї близькі потрапили сюди вперше (а такі тут майже всі), в подиві рушили до віконця для передач, думаючи, що нарешті-таки можна залишити передачу.

Олена з донькою Софією і дівчиною сина теж чекала звісток під стінами ізолятора. Її тільки вчора саму звільнили зі штрафом в 20 базових величин. А ось що з сином, вона не знає досі. Хлопець вперше проголосував і увечері 9 серпня разом з дівчиною, мамою Оленою та сестрою Софією вийшов до стели. Коли на проспекті почали вибухати світлошумові гранати, сім'я пішла додому. У якийсь момент Олена з сином залишилися одні, втративши з уваги інших.

«Я обернулася і побачила, що сина затримують, кинулася до нього - так ми опинилися на підлозі автозаку. Нас години дві возили по місту, потім пересаджували в інший автозак. І якщо жінок ще волокли м'яко, то чоловіків перекидали дуже жорстко, били постійно. Синові ще під час арешту вибили зуб. Матюкалися і били зі словами: «Ми вас навчимо, за кого голосувати. Ми вас навчимо, кого любити». Коли приїхали на Окрестіна, чоловіків поставили під дощем на коліна - так вони стояли години чотири. Ми чули, як їх били, і після - крики стояли страшні, ми в камері плакали. Нам було страшно це чути», - розповідає Олена.

Спочатку, каже Олена, 13 затриманих з нею жінок помістили в чотиримісну камеру. Місця вистачало. На наступний день їх перевели вже в шестимісну камеру, розмістивши там 36 жінок.

«Ні паперу туалетного, ні засобів гігієни, ні води - нічого не дали. Сказали витиратися майками. Благо, коли чоловік-наглядач змінився жінкою, то та була хороша: відривала шматочки паперу і подавала в камеру. Воду, наловчившись, пили з-під крана. Ще було дуже душно. В останній день, після суду, умови погіршилися: 52 людини помістили в чотиримісну камеру. Там ми могли тільки стояти. Одна літня жінка розплакалася і звернулася до наглядача зі словами: «Давайте, запускайте нам газ». Чоловіки теж в камерах сиділи по 40-60 чоловік», - ділиться учасниця акцій протесту .

За словами Олени, багатьом пропонували підписати якісь папери не читаючи, з умовою, що після підпису відразу відпустять. Жінка зізнається, що готова була підписати їх, але все ж дочекалася суду. Їй з урахуванням того, що будинки залишилося двоє неповнолітніх дітей (7 і 15 років), дали штраф в 20 базових і відпустили. У кого утриманців немає, каже, тому давали добу.

«Запихали в рот білий браслет зі словами: «Жри свій браслетик»

Про папери, які можна було підписати без прочитання і вийти на свободу, розповіла нам і Валентина (ім'я змінено на прохання героїні). Вчора, 11 серпня, її з такою умовою і звільнили. І вона не знає, що підписала.

«Нас з чоловіком затримали 9 серпня. Обидва ми працювали незалежними спостерігачами на одній з дільниць в Партизанському районі. Спочатку затримали чоловіка, поки я відлучилася додому погодувати собаку, а після, вже у РУВС Партизанського району, - мене. Я прийшла туди дізнатися про долю чоловіка, а мене заштовхали в «бусик» і привезли в саме РУВС, протримавши там до другої ночі. Уже після перевезли сюди, на Окрестіна», - розповіла жінка.

«В обід, 10 серпня, нас почали по одній виводити в коридор і пропонувати підписати якийсь протокол не читаючи. Там було щось про масові заходи. Я підписала не дивлячись, і мене випустили з усіма речами. Брат чоловіка, якого затримали разом зі мною, звільнився тільки вчора, 11 серпня, без речей і документів. Він розповів, що коли їх привезли на Окрестіна, то всіх поклали обличчям в землю, били. Одному із затриманих, незалежному спостерігачеві, коли били, примовляли: «Ось тобі демократія!».

Серед затриманих жінок, каже Валентина, була також активістка зі штабу Світлани Тіхановскої.

«Активістка відмовлялася щось говорити і підписувати, її кілька разів виводили з камери, і нам здавалося, що били. Але вона говорила, що не били, а принижували: змушували розставляти широко ноги, ставати на коліна обличчям в підлогу, хапали за волосся. Була ще в камері і громадянка Росії, яка просила зателефонувати в посольство, відмовлялася роздягатися і виконувати їх вимоги. Її, розповідала, лякали тим, що посадять на пляшку ... Була ще жінка, колишня ув’язнена, говорила, що просто з подругою вийшла за горілкою і була затримана. Було багато молодих дівчат. Одна розповіла, що коли її затримували, то запхали в рот білий браслет, душили і говорили: «Жри свій браслетик» ...», - розповідає Валентина.

Але найжорсткіші умови, кажуть ті, хто вийшов, були у чоловіків. У камерах міститься іноді в десять разів більше людей, ніж належить. Можна тільки стояти. Дихати (а на вулиці стояла спека) просто неможливо. Щоб якось циркулював повітря, хлопці просили не закривати «годівницю» - дверцята в двері камери.

«Щоб хоч якось дихати і не втрачати свідомості, хлопці махали майками над головою. Найстрашніше, коли наглядач погрожував закрити «годівницю», якщо хтось із затриманих обурювався або ставив будь-яке питання, - каже Маша, що чекає звісток про свого хлопця під стінами ізолятора. - Ще розповідали, що чоловіків дуже б'ють. Сюди і правда, особливо вчора, під'їжджало багато швидких».

Волонтери та списки

У складній ситуації, як уже було не раз, білоруси самі організовуються і вирішують питання, які повинна вирішувати влада. Так було з допомогою медикам під час пандемії, так ось і зараз, під стінами ізолятора, волонтери складають списки зниклих і передають їх силовикам. Через деякий час списки повертаються з позначками напроти імен та прізвищ - так рідні можуть дізнатися, чи є їхні близькі в стінах Окрестіна чи ні.

За ранок, поки ми чергували у ізолятора, списки зачитали двічі. Люди брали волонтера в щільне кільце і, завмерши, вслухалися в прізвища та імена. У всіх були очі на мокрому місці, незалежно від того, чули прізвище рідних чи ні. Багато зізнавалися, що вже встигли з'їздити в Жодіно, куди, кажуть, теж пачками відвозять затриманих. Але там, за словами людей, взагалі нічого не повідомляють, відповідаючи, що списків ще немає.

У списках, озвучених волонтером, сина Ольги не виявилося. Але вона, зізнається, впевнена, що її син саме на Окрестіна. Дізналася, каже, про це несподівано.

«На мобільний телефон подзвонила незнайома жінка, можливо співробітниця. Говорила зі мною дуже делікатно, намагалася заспокоїти, сказала, що з сином все гаразд, хоча він дуже пригнічений. Я запитала про умови, вона відповіла: «Зрозумійте, тут не санаторій». Ще додала, що в камері міститься більше людей, ніж належить», - розповіла одна матерів затриманих.

Сина Ольги затримали в день виборів, 9 серпня. Живуть вони на Байкальської, поруч з 109-ї школою. Хлопець вийшов на подвір'я о шостій годині вечора, щоб зустрітися з однокласником. Ні документів, ні прав на машину, ні грошей він з собою не взяв, каже мати.

«Сьогодні обіцяли взяти передачу, але так і не прийняли. На скільки сина затримали, я теж не знаю. Дуже переживаю за те, в якому він там стані і чи все так насправді, як мені сказали по телефону», - каже жінка.

Близько 12 години дня від ізолятора на Окрестіна від'їхав кілька автозаків в супроводі військових. Рідні та близькі затриманих кидалися до машин, кричали «ми тут» своїм дітям і «ганьба!» на адресу супроводжуючих.

«Там дівчинки, там тільки дівчатка!» - кричала жінка, розглядаючи осіб, що сиділи в автозаку.

Як раніше писав «Главком», дружина одного із затриманих у Мінську за організацію акцій протесту Катерина Сімакова розповіла, її чоловік підприємець, замається продажем авто, у ньго є своя точка в Малинівці. При затриманні у Михайла на руках було $9 тис., бо він нещодавно продав машину.