Біля берегів Пуерто-Ріко стався потужний землетрус



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Інформації про постраждалих або збитки у відомства на той момент не було

Для Пуерто-Ріко землетрус був найсильнішим за останні кілька років

Біля берегів Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6 балів.

Про повідомляє Геологічна служба США.

Зазначається, що перший підземний поштовх жителі цієї території США відчули о 23:23 понеділка (6:23 вівторка за київським часом), після цього протягом години було ще три афтершоки магнітудою 4,7 і 4,6.

За оцінками сейсмологів, епіцентр знаходився в 79 кілометрах від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів.

«Землетрус був найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні кілька років, хоча легкі підземні поштовхи там відчуваються регулярно», - йдеться у повідомленні.

Представник регіонального агентства з надзвичайних ситуацій сказала, що ризику цунамі немає. Інформації про постраждалих або збитки у відомства на той момент не було.

Агентство вже знаходилося в стані підвищеної готовності в очікуванні тропічної депресії Карен. Школи та урядові установи на острові у вівторок будуть закриті через зливи і загрози підтоплень і зсувів.