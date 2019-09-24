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    У світі

    Біля берегів Пуерто-Ріко стався потужний землетрус

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    Інформації про постраждалих або збитки у відомства на той момент не було - Біля берегів Пуерто-Ріко стався потужний землетрус
    Інформації про постраждалих або збитки у відомства на той момент не було

    Для Пуерто-Ріко землетрус був найсильнішим за останні кілька років

    Біля берегів Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 6 балів.

    Про повідомляє Геологічна служба США.

    Зазначається, що перший підземний поштовх жителі цієї території США відчули о 23:23 понеділка (6:23 вівторка за київським часом), після цього протягом години було ще три афтершоки магнітудою 4,7 і 4,6.

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    За оцінками сейсмологів, епіцентр знаходився в 79 кілометрах від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів.

    «Землетрус був найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні кілька років, хоча легкі підземні поштовхи там відчуваються регулярно», - йдеться у повідомленні.

    Представник регіонального агентства з надзвичайних ситуацій сказала, що ризику цунамі немає. Інформації про постраждалих або збитки у відомства на той момент не було.

    Агентство вже знаходилося в стані підвищеної готовності в очікуванні тропічної депресії Карен. Школи та урядові установи на острові у вівторок будуть закриті через зливи і загрози підтоплень і зсувів.

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