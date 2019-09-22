Землетрус в Албанії: за допомогою звернулися вже понад 100 осіб



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Після землетрусу в суботу вдень було зафіксовано понад 100 подальших поштовхів

Через підземні поштовхи були пошкоджені близько 600 будинків

В Албанії у столиці Тирані та портовому місті Дуррес через землетрус магнітудою 5,8 балів за допомогою до лікарів звернулися вже 105 людей.

Про повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що через підземні поштовхи були пошкоджені близько 600 будинків, багато албанців досі не повернулися до своїх домівок.

Влада стверджує, що після землетрусу в суботу вдень було зафіксовано понад 100 подальших поштовхів.

У Тирані, Дурресі та деяких інших західних та центральних районах виникли проблеми з енерго- та водопостачанням.

Багато людей, які покинули свої домівки, перебувають у тимчасових притулках.

Міністр оборони Олта Хачка, виступаючи на засіданні Кабміну, що відбулося в неділю, сказала, що «на щастя, нафтові свердловини не пошкоджені».

Розташована вздовж Адріатичного та Іонічного морів, Албанія схильна до землетрусів і реєструє сейсмічну активність кожні кілька днів.

Міністерство оборони заявило, що це найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.

Як повідомлялося раніше, внаслідок землетрусу в Албанії легкі травми отримали майже 70 людей.