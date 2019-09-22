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    У світі

    Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус

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    <p>Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила</p> - Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус

    Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила

    Осередок землетрусу залягав на глибині 48,5 кілометра

    Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Про це 21 вересня повідомила Геологічна служба США.

    Зазначається, що підземні поштовхи зафіксовані в 19.53 за часом UTC (22.53 за київським часом).

    Епіцентр розташовувався в 186 кілометрах на північний захід від населеного пункту Саумлакі. Осередок землетрусу залягав на глибині 48,5 кілометра.

    Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.

    Як відомо, у суботу, 21 вересня, в Албанії стався землетрус магнітудою 5,6, його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес, що на відстані 25 кілометрів на захід від столиці країни Тирани.

    У результаті землетрусу в Албанії було госпіталізовано до медичних закладів із легкими травмами 68 осіб.

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