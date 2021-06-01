В Україні можуть обмежити продаж електронних сигарет

Законопроєктом пропонується заборонити куріння у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів, на вокзалах.

Головними цілями законопроєкту є забезпечення захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння

В Україні планують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт №4358 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну». Відповідне рішення підтримали 339 народних депутатів.

Ініціатором законопроєкту є Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Відповідно до пояснювальної записки, однією з основних цілей документу є запровадження визначень та вимог щодо електронних сигарет, рідин та заправних контейнерів до них, а також обмеження їхнього продажу. «Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, які спричинені вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин», – йдеться в пояснювальній записці.

Так, законопроєктом пропонується заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у ліфтах, таксофонах, у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів, на вокзалах тощо.

Як раніше писав «Главком», директор Інформцентра з проблем алкоголя и наркотиків Костянтин Красовський заявив, що зниження акцизу на тютюновмісні продукти для електронного нагрівання призведе до суттєвих втрат бюджету та зростання тютюнопаління серед підлітків, які втрачатимуть здоров’я.