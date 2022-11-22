Бєлгород облаштовує на кордоні з Україною захист, який на Русі використовували ще у X столітті (фото)

Відомо, що робота з формування оборонних спроруд ведеться ще з квітня

Через напружену обстановку в регіоні місцева влада готується до різних варіантів захисту

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков показав, як на кордоні з Україною облаштовують «засєчную чєрту».

Через напружену обстановку в регіоні, зокрема, великої кількості обстрілів, місцева влада готується до різних варіантів, тому, починаючи з квітня, займається зміцненням кордонів в рамках своїх повноважень.

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«Я б говорив про формування білгородської «засєчної чєрти», тому що це звичне для нас поняття. Бєлгородська область завжди стояла на кордоні і захищала інтереси російської держави, тому так триває і зараз », – сказав глава області.

Гладков також повідомив, що з 24 лютого і по сьогоднішній день Бєлгородська область витратила на все, що пов'язано із війною, близько 13 млрд рублів.

«Засєчная черта» – це система оборонних споруд з дерев'яних засік, що застосовувалася з X століття на Русі і отримала особливий розвиток у XVI-XVII століттях на південних і східних кордонах Російського царства для захисту від кримсько-ногайських набігів, а також як опору при наступі на противника. Засіки являли собою загородження з середніх і більше розмірів, повалених хрест-навхрест вершинами у бік противника. Крім своєї простоти і швидкості влаштування, такі засіки були важкопереборною і важкознищується перешкодою для загонів.

Раніше повідомлялося, що Бєлгород формує на кордоні з Україною секретну «засєчную чєрту».

Нагадаємо, що у Бєлгороді останнім часом часто трапляється «бавовна». Надвечір, 17 листопада, стало відомо, що у російському місті Бєлгород сталася чергова «бавовна» і виникли проблеми з електропостачанням. Вороги поквапилися заявити, буцімто ЗСУ обстріляли підстанцію у Білгородському районі, однак імовірніше, що в черговий раз самоліквідувався котрийсь із снарядів росіян.