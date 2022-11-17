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Російський Бєлгород знеструмлений

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російський Бєлгород знеструмлений
Імовірно, рашисти знову обстріляли самі себе 
фото з відкритих джерел

Окупанти традиційно заявляють, буцімто їх «обстріляли ЗСУ» 

Надвечір, 17 листопада, стало відомо, що у російському місті Бєлгород сталася чергова бавовна і виникли проблеми з електропостачанням. Вороги поквапилися заявити, буцімто ЗСУ обстріляли підстанцію у Білгородському районі, однак імовірніше, що в черговий раз самоліквідувався котрийсь із снарядів росіян.

Росіяни в пабліках пишуть, що місто знеструмлене.

Російський Бєлгород знеструмлений фото 1

«Пошкоджено два трансформатори. Жертв та постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Енергетики приступають до перепідключення розподільними мережами. У максимально короткий проміжок часу намагатимуться усунути наслідки», – повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.  

Нагадаємо, 15 листопада в Бєлгородській області Росії, місто Шебекіно, пролунали вибухи. Росіяни поквапилися запевнити, буцімто відбувся обстріл із боку України, однак вірити цій інформації не слід. Адже очевидці стверджували, буцімто вибухнула ракета. Імовірно, ще один рашистський снаряд відмовився летіти в Україну.  

До слова, кілька днів тому у небо над селищем Козинка Бєлгородської області піднімався дим. Telegram-канали повідомляли, що горить ємність із дизельним паливом.

Теги: Бєлгород місто рашисти

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