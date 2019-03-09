Блекаут у Венесуелі: у Мадуро заявили про «брутальну кібератаку»



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Венесуела у темряві

Венесуела вже другий день без електроенергії

У Венесуелі другий день триває масштабне відключення електрики.

У столиці Венесуели Каракасі і прилеглих штатах у п'ятницю, 8 березня, електропостачання вдалося відновити лише на короткий час. Кілька ліній метро залишаються знеструмлені, спостерігаються перебої в роботі міжнародного аеропорту Майкетія, порушено роботу телефонного зв'язку та інтернету, інформує dpa.

Уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро заявляє, що причиною знеструмлення стала кібератака на найбільшу гідроелектростанцію країни, котра виробляє більшу частину енергії країни. «Це була брутальна атака, котрої венесуельський народ зазнав за останні 200 років», - заявив міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес. Напередодні Ніколас Мадуро пояснив відключення електрики саботажем і війною «американського імперіалізму» проти народу Венесуели.

Член Сенату США Марко Рубіо підкреслив, що відключення електрики «завдає катастрофічний економічний збиток в довгостроковому плані». «Блекаут цілком знищив виробництво алюмінію в країні в одну мить», - написав сенатор-республіканець у своєму мікроблозі Twitter.

У свою чергу, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в своєму мікроблозі Twitter закликав вийти 9 березня на нові акції протесту проти «узурпаторського, корумпованого і нездатного режиму, який привів країну в темряву».

Як повідомляв «Главком», у Венесуелі в ніч на 8 березня зареєстровані масові відключення електрики майже у всіх штатах, а також у столиці країни Каракасі. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.

США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі.

Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.

Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця країни - Каракас.

Принаймні 15 дітей померли 8 березня у лікарні в місті Матурін (штат Монагас, Венесуела), який залишився без електрики, як і більша частина всієї країни.

Джерело: DW