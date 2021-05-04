Блінкен і Боррель обговорили агресивні дії Росії

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен приїде до України 5 травня

Високий представник Євросоюзу у закордонних справах Жозеп Боррель під час зустрічі у вівторок, 4 травня, в Лондоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у кулуарах наради глав МЗС країн G7 обговорив відносини з Росією. Про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба.

«Вони обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму й на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС», – ідеться в комюніке Європейської зовнішньополітичної служби.

Як повідомляється в документі, ця зустріч надала «можливість обговорити на двосторонній основі деякі з найбільш нагальних майбутніх викликів у сфері зовнішньої політики та безпеки, які також були предметом обговорення міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» на їхній дводенній нараді».

Боррель і Блінкен, окрім Росії, обговорили останні події навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної програми, зважаючи на можливе повернення Сполучених Штатів у СВПД і у зв'язку з тим, як забезпечити повне й ефективне виконання ядерної угоди з Тегераном.

Вони говорили також про ситуацію в Афганістані та про відносини з Китаєм.

Глава дипломатії ЄС висловив занепокоєння зростанням нестабільності в Колумбії.

«Майбутній саміт ЄС-США у Брюсселі в червні надасть нового імпульсу відносинам між ЄС і США», – зазначили в Європейській зовнішньополітичній службі.

Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен перебуватиме з візитом в Україні в період 5-6 травня. Плануються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Крім того, держсекретар США планує зустрітися з представниками громадянського суспільства в Україні.

Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

Джерело: Інтерфакс-Україна