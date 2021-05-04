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    Блінкен і Боррель обговорили агресивні дії Росії

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    Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен мали розмову в Лондоні - Блінкен і Боррель обговорили агресивні дії Росії

    Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен мали розмову в Лондоні

    Фото з відкритих джерел

    Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен приїде до України 5 травня

    Високий представник Євросоюзу у закордонних справах Жозеп Боррель під час зустрічі у вівторок, 4 травня, в Лондоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у кулуарах наради глав МЗС країн G7 обговорив відносини з Росією. Про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба.

    «Вони обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму й на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС», – ідеться в комюніке Європейської зовнішньополітичної служби.

    Як повідомляється в документі, ця зустріч надала «можливість обговорити на двосторонній основі деякі з найбільш нагальних майбутніх викликів у сфері зовнішньої політики та безпеки, які також були предметом обговорення міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» на їхній дводенній нараді».

    Боррель і Блінкен, окрім Росії, обговорили останні події навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної програми, зважаючи на можливе повернення Сполучених Штатів у СВПД і у зв'язку з тим, як забезпечити повне й ефективне виконання ядерної угоди з Тегераном.

    Вони говорили також про ситуацію в Афганістані та про відносини з Китаєм.

    Глава дипломатії ЄС висловив занепокоєння зростанням нестабільності в Колумбії.

    «Майбутній саміт ЄС-США у Брюсселі в червні надасть нового імпульсу відносинам між ЄС і США», – зазначили в Європейській зовнішньополітичній службі.

    Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен перебуватиме з візитом в Україні в період 5-6 травня. Плануються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Крім того, держсекретар США планує зустрітися з представниками громадянського суспільства в Україні.

    Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

    Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: ЄС Росія США
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