Глави МЗС країн G7 обговорять Росію, Україну і Білорусь

Учасники зустрічі мають намір обговорити загрози для демократії і прав людини

Глави МЗС країн G7 в тому числі обговорять дії Росії біля кордонів України і ситуацію в Білорусі, повідомляє МЗС Великої Британії.

Відзначається, що учасники зустрічі мають намір обговорити загрози для демократії і прав людини.

Також на порядку буде ситуація в М'янмі, насильство в Ефіопії і сирійську війну.

Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «маленькою перемогою» Києва та його союзників.

Однак за даними Державної прикордонної служби України, відведення російських військ, сконцентрованих у Вронезькій області, від східного кордону України так і не спостерігається.

Також стало відомо, що посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.

Крім того учора міністр закордонних справ України звинуватив Російську Федерацію у спробі взяти під контроль Азовське море.