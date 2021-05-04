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    Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час візиту до України

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    ВІкторія Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час візиту до України - Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час візиту до України
    ВІкторія Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час візиту до України
    Фото з відкритих джерел

    Нуланд супроводжуватиме держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його європейського турне

    Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме в з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, який планує зустрітися з українським державним керівництвом цього тижня.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

    «Заступниця держсекретаря США (Віктоія) Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021 року», - зазначається в офіційному повідомленні.

    При цьому зазначається, що Нуланд супроводжуватиме держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його європейського турне.

    Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен перебуватиме з візитом в Україні в період 5-6 травня. Плануються його зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Крім того, держсекретар США планує зустрітися з представниками громадянського суспільства в Україні.

    Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

    Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.


    Джерело: Укрінформ

    Теги: Київ США Вікторія Нуланд Велика Британія
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