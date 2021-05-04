Держсекретар США назвав умови поліпшення відносин із Росією

На зустрічі Антоні Блінкена і Домініка Рааба йшлося і про Росію

Блінкен повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією

Державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.

«Але ми не шукаємо ескалації. Ми б хотіли мати більш стабільні, більш передбачувані відносини, – заявив Блінкен. – І якщо Росія піде в цьому напрямку, так само зробимо й ми».

Коментарі держсекретаря США щодо Росії пролунали в час подальшого погіршення відносин Вашингтону з Москвою через цілу низку питань – від воєнної загрози Україні з боку Кремля до кібернападів Росії на комп’ютерні системи у США і ставлення в Росії до ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального.

Зустріч Блінкена з Раабом відбулася на полях зібрання голів МЗС країн «Групи семи», першого особистого за два роки.

Міністри, крім питання Росії, мають обговорити такі справи, як виведення військ США з Афганістану, ядерну програму Ірану чи торговельні угоди після виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «маленькою перемогою» Києва та його союзників.

Однак за даними Державної прикордонної служби України, відведення російських військ, сконцентрованих у Вронезькій області, від східного кордону України так і не спостерігається.

Також стало відомо, що посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.

Крім того учора міністр закордонних справ України звинуватив Російську Федерацію у спробі взяти під контроль Азовське море.