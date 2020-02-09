Boeing з майже сотнею пасажирів і зламаним шасі «сів на черево» у Росії



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Постраждалих серед 94 пасажирів рейсу і членів екіпажу немає

Лайнер летів з Москви, приземлився «на черево» через зламані шасі і викотився за межі злітно-посадкової смуги

У неділю, 9 лютого, в аеропорту Усинська Республіки Комі (РФ) пасажирський літак Boeing авіакомпанії UTair із 94 пасажирами здійснив жорстку посадку.

Як повідомляють росЗМІ, під час невдалої посадки літак розвернуло на смузі на 90 градусів.

Відомо, що лайнер летів з Москви, приземлився «на черево» через зламані шасі і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Пасажирів довелося спускати надувними трапами.

За даними генерального директора «Коміавіатрансу» Олексія Фесенка, постраждалих серед 94 пасажирів рейсу і членів екіпажу немає. У санчастину самостійно звернулася одна жінка.

Для ліквідації наслідків події аеропорт тимчасово закрили.

Нагадаємо, в аеропорту Стамбула під час посадки розвалився літак: понад 100 постраждалих.