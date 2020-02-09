Британський літак побив рекорд швидкості над Атлантикою завдяки вітру (відео)



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За звичайних умов середня тривалість польоту між Нью-Йорком та Лондоном становить 6 годин 13 хвилин

Літак British Airways ймовірно встановив рекорд швидкості перельоту з Нью-Йорка до Лондона. Літак досягнув швидкості у 1287 км/год завдяки сильному вітру з буревію.

Про це повідомляє The Independent.

«Літак авіакомпанії British Airways, ймовірно, побив рекорд швидкості перельоту з Нью-Йорка до Лондона після досягнення швидкості понад 800 м/год (1287 км/год – ред.)», – йдеться у повідомленні.

Цими вихідними рекорди польотів над Атлантикою декілька разів оновлювалися через буревій «Кіяра», що разом з літаками рухався у напрямку Британії.

За даними веб-порталу Flightradar24, літак Boeing 747 компанії British Airways, що вилетів в суботу з Нью-Йорку, досяг лондонського летовища Хітроу за 4 години 56 хвилин після вильоту. Він прилетів всього на хвилину швидше, ніж рейс Virgin Atlantic.

За звичайних умов середня тривалість польоту між Нью-Йорком та Лондоном становить 6 годин 13 хвилин.

Нагадаємо, у Нідерландах оголосили штормове попередження, а у Німеччині скасували футбольний матч через ураган Сабіне.