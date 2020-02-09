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    У світі

    Британський літак побив рекорд швидкості над Атлантикою завдяки вітру (відео)

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    Британський літак побив рекорд швидкості над Атлантикою завдяки вітру (відео)

    За звичайних умов середня тривалість польоту між Нью-Йорком та Лондоном становить 6 годин 13 хвилин

    Літак British Airways ймовірно встановив рекорд швидкості перельоту з Нью-Йорка до Лондона. Літак досягнув швидкості у 1287 км/год завдяки сильному вітру з буревію.

    Про це повідомляє The Independent.

    «Літак авіакомпанії British Airways, ймовірно, побив рекорд швидкості перельоту з Нью-Йорка до Лондона після досягнення швидкості понад 800 м/год (1287 км/год – ред.)», – йдеться у повідомленні.

    Цими вихідними рекорди польотів над Атлантикою декілька разів оновлювалися через буревій «Кіяра», що разом з літаками рухався у напрямку Британії.

    За даними веб-порталу Flightradar24, літак Boeing 747 компанії British Airways, що вилетів в суботу з Нью-Йорку, досяг лондонського летовища Хітроу за 4 години 56 хвилин після вильоту. Він прилетів всього на хвилину швидше, ніж рейс Virgin Atlantic.

    За звичайних умов середня тривалість польоту між Нью-Йорком та Лондоном становить 6 годин 13 хвилин.

    Нагадаємо, у Нідерландах оголосили штормове попередження, а у Німеччині скасували футбольний матч через ураган Сабіне.

    літак Boeing рекорд ураган буревій
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