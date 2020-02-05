В аеропорту Стамбула під час посадки розвалився літак: понад 100 постраждалих



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В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел

Під час приземлення літак з невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги, розвалився та загорівся

У результаті аварії літака авіакомпанії Pegasus, що сталася сьогодні в стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен», отримали поранення 102 особи. Стан більшості з них оцінюється як задовільний.

Про це повідомляє видання Sabah.

Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. Постраждалим надають першу допомогу на місці й відправляють до лікарень.

Літак здійснював рейс із Ізміра до Стамбула. Під час приземлення він з невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги.

В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити, рятувальники прорізають корпус та знімають обшивку.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp 30 metre yüksekten düştüğü o anın görüntüleri ilk kez yayınlandı! pic.twitter.com/BXDkCYUcd9 — Sözcü (@gazetesozcu) February 5, 2020

Після інциденту біля корпусу літака було видно вогонь, пожежники, що прибули на місце події, вже загасили його.

Існує версія, що літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

Нагадаємо, цього тижня у Мадриді екстрено сів літак Air Canada зі зламаним шасі і пошкодженим двигуном.