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    Вибили зуби та зняли з літака: на борту SkyUp сталася масова бійка (відео)

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    Літак, де сталася бійка, прямував зі Львова до Києва - Вибили зуби та зняли з літака: на борту SkyUp сталася масова бійка (відео)
    Літак, де сталася бійка, прямував зі Львова до Києва
    Скріншот з відео

    Один з пасажирів, ймовірно, затримував виліт літака, за що декілька обурених чоловіків його побили

    На борту літака SkyUp сталася бійка між пасажирами.

    Про це у Facebook повідомив один з пасажирів рейсу Павло Фіщук.

    Зазначається, що літак прямував зі Львова до Києва. Як видно на відео, один з пасажирів, ймовірно, затримував виліт літака, чоловіка намагалися зняти з борту, але він відмовлявся.

    Тоді декілька обурених пасажирів, використовуючи ненормативну лексику, почали наносити потерпілому удари в обличчя. Свідок бійки зазначив, що чоловіку вибили декілька зубів.

    Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

    Після втручання співробітників аеропорту побитий пасажир все ж вийшов з літака.

    До слова, в Запоріжжі в аеропорту сталася бійка між туристами і прикордонниками.

    Київ Львів бійка літак МАУ аеропорт авіаперевезення
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