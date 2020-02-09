Вибили зуби та зняли з літака: на борту SkyUp сталася масова бійка (відео)



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Літак, де сталася бійка, прямував зі Львова до Києва Скріншот з відео

Один з пасажирів, ймовірно, затримував виліт літака, за що декілька обурених чоловіків його побили

На борту літака SkyUp сталася бійка між пасажирами.

Про це у Facebook повідомив один з пасажирів рейсу Павло Фіщук.

Зазначається, що літак прямував зі Львова до Києва. Як видно на відео, один з пасажирів, ймовірно, затримував виліт літака, чоловіка намагалися зняти з борту, але він відмовлявся.

Тоді декілька обурених пасажирів, використовуючи ненормативну лексику, почали наносити потерпілому удари в обличчя. Свідок бійки зазначив, що чоловіку вибили декілька зубів.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Після втручання співробітників аеропорту побитий пасажир все ж вийшов з літака.

До слова, в Запоріжжі в аеропорту сталася бійка між туристами і прикордонниками.