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    У світі

    Американські слідчі долучились до розслідування авіакатастрофи у Стамбулі

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    <p>Літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого&nbsp;впав з висоти 30-40 метрів</p> - Американські слідчі долучились до розслідування авіакатастрофи у Стамбулі

    Літак викотився за межі злітної смуги через погану погоду й проїхав близько 50-60 метрів, після чого впав з висоти 30-40 метрів

    Американська команда вивчає, чи не було будь-яких технічних факторів

    Авіаційні слідчі США прибули на місце катастрофи літака Pegasus Airlines в Стамбулі.

    Про це повідомляє AP.

    Група представників компанії Boeing і управління цивільної авіації США оглянули уламки літака Boeing 737 авіакомпанії Pegasus Airlines, який в середу ввечері викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Сабіха Гекчен, в результаті чого загинули три людини.

    Літак, який в результаті катастрофи розколовся на три частини, пізніше буде демонтований і вивезений краном.

    Американська команда вивчає, чи не було будь-яких технічних факторів, які могли б сприяти катастрофі.

    Слідчі вивчають безліч можливих причин, в тому числі швидкість літака і погоду в момент катастрофи.

    Прокурори взяли свідчення у співробітників управління повітряного руху, співробітників аеропорту і пілотів двох інших літаків, які здійснювали посадку незадовго до приземлення рейсу Pegasus Airlines.

    В авіакомпанії було кілька недавніх випадків перевищення ліміту злітно-посадкових смуг.

    Ще один літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі злітно-посадкової смуги в тому ж аеропорту 7 січня, що призвело до тимчасового закриття аеропорту. Тоді ніхто не постраждав.

    У січні 2018 року ще один Boeing 737 зі складу Pegasus зісковзнув зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Трабзона на північному сході Туреччини. Літак зупинився в бруді над Чорним морем. Ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, в аеропорту Стамбула під час посадки розвалився літак: понад 100 постраждалих.

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    США авіакатастрофа літак Boeing аварія розслідування
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