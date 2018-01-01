Болгарія не дала згоду збільшити відрахування в бюджет ЄС

Країни ЄС мають підвищити відрахування у бюджет блоку, оскільки з нього виходить Великобританія

Болгарія не дала свою згоду на збільшення відрахувань в бюджет ЄС. Про це повідомляє DW. Представники урядів восьми країн Східної Європи, які є членами ЄС, зібралися 2 лютого в Будапешті для обговорення нового бюджетного плану. У зв'язку з виходом Великобританії із блоку, як заявляв раніше Ґюнтер Еттінґер, єврокомісар з питань



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Країни ЄС мають підвищити відрахування у бюджет блоку, оскільки з нього виходить Великобританія

Болгарія не дала свою згоду на збільшення відрахувань в бюджет ЄС. Про це повідомляє DW.

Представники урядів восьми країн Східної Європи, які є членами ЄС, зібралися 2 лютого в Будапешті для обговорення нового бюджетного плану. У зв'язку з виходом Великобританії із блоку, як заявляв раніше Ґюнтер Еттінґер, єврокомісар з питань бюджету, обсяг бюджету ЄС до ВВП країн-членів зросте з 1 відсотка до трохи більше, ніж 1,1 відсотка. Відповідно, країнам-членам доведеться збільшити відрахування, щоб компенсувати втрату надходжень від Великобританії і дозволити програмам ЄС далі функціонувати без перебоїв.

Країни погодилися на підвищення внесків. «Я надзвичайно вдячний вісьмом країнам-членам, що вони готові сплачувати трохи більше», - заявив Еттінґер, цитує агентство Reuters. Представник уряду Угорщини назвав домовленість «головним успіхом дня».

Однак за кілька годин мінфін Болгарії заявив, що Болгарія «не висловила позицію щодо збільшення внеску країни», і взагалі ця позиція «не обговорювалася в будь-якому робочому чи офіційному форматі переговорів».

Болгарія перебрала у січні на себе піврічне головування в ЄС - вперше з набуття членства у 2007 році - і заявила, що проведе конференції з бюджетного питання у березні та червні.

Вихід Великобританії з ЄС позбавить Брюссель приблизно 12 мільярдів євро в щорічному бюджеті, який нині становить близько 140 мільярдів євро.