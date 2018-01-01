  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Болгарія не дала згоду збільшити відрахування в бюджет ЄС

    Країни ЄС мають підвищити відрахування у бюджет блоку, оскільки з нього виходить Великобританія
    Болгарія не дала свою згоду на збільшення відрахувань в бюджет ЄС. Про це повідомляє DW. Представники урядів восьми країн Східної Європи, які є членами ЄС, зібралися 2 лютого в Будапешті для обговорення нового бюджетного плану. У зв'язку з виходом Великобританії із блоку, як заявляв раніше Ґюнтер Еттінґер, єврокомісар з питань
    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка

    Країни ЄС мають підвищити відрахування у бюджет блоку, оскільки з нього виходить Великобританія

    Болгарія не дала свою згоду на збільшення відрахувань в бюджет ЄС. Про це повідомляє DW.

    Представники урядів восьми країн Східної Європи, які є членами ЄС, зібралися 2 лютого в Будапешті для обговорення нового бюджетного плану. У зв'язку з виходом Великобританії із блоку, як заявляв раніше Ґюнтер Еттінґер, єврокомісар з питань бюджету,  обсяг бюджету ЄС до ВВП країн-членів зросте з 1 відсотка до трохи більше, ніж 1,1 відсотка. Відповідно, країнам-членам доведеться збільшити відрахування, щоб компенсувати втрату надходжень від Великобританії і дозволити програмам ЄС далі функціонувати без перебоїв.

    Країни погодилися на підвищення внесків. «Я надзвичайно вдячний вісьмом країнам-членам, що вони готові сплачувати трохи більше», - заявив Еттінґер, цитує агентство Reuters. Представник уряду Угорщини назвав домовленість «головним успіхом дня».

    Читайте також

    Однак за кілька годин мінфін Болгарії заявив, що Болгарія «не висловила позицію щодо збільшення внеску країни», і взагалі ця позиція «не обговорювалася в будь-якому робочому чи офіційному форматі переговорів».

    Болгарія перебрала у січні на себе піврічне головування в ЄС - вперше з набуття членства у 2007 році - і заявила, що проведе конференції з бюджетного питання у березні та червні.

    Вихід Великобританії з ЄС позбавить Брюссель приблизно 12 мільярдів євро в щорічному бюджеті, який нині становить близько 140 мільярдів євро.

    Читайте також
    ЄС Brexit Брюссель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ