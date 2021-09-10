У Камеруні випав сніг (відео)
Окрім снігу, у районі Верхній Нкам пронісся сильний град, який пошкодив покрівлі будинків та засипав поля
У Камеруні (Центральна Африка) сьогодні, 10 вересня, випав сніг. Опади зафіксували в районі Верхній Нкам, повідомляє місцевий канал CRTVweb.
Зазначається, що в екваторіальній країні, окрім снігу, пронісся сильний град, який пошкодив покрівлі будинків та засипав поля.
La neige au #Cameroun n'est du tout pas normal. Aujourd'hui c'est uniquement le #Cameroun, demain ce sera tous les pays d'#Afrique sous les #tropiques, si rien n'est fait.#Stopaudiscours #placeauxactes@jvecmr @bsdkrs @Cladelle2 @GretaThunberg @COP26 @CabralLibii @minepded pic.twitter.com/tqD0WvRuzy— Hervé Donatien MAKEBEL PAGLAGA (@HPaglaga) September 10, 2021
Негода також наробила проблем на дорогах. На деяких трасах рух автомобілів зупинився.
Several plantations have been reportedly destroyed, roofs perforated and traffic disrupted following the incident pic.twitter.com/CYIOT6qJCk— CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021
У Камеруні вважають, що сніг та град є наслідком змін клімату.
До слова, синоптики попередили українців про заморозки.