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    У Камеруні випав сніг (відео)

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    У Камеруні вважають, що сніг та град є наслідком змін клімату - У Камеруні випав сніг (відео)
    У Камеруні вважають, що сніг та град є наслідком змін клімату
    Фото: CRTVweb

    Окрім снігу, у районі Верхній Нкам пронісся сильний град, який пошкодив покрівлі будинків та засипав поля

    У Камеруні (Центральна Африка) сьогодні, 10 вересня, випав сніг. Опади зафіксували в районі Верхній Нкам, повідомляє місцевий канал CRTVweb.

    Зазначається, що в екваторіальній країні, окрім снігу, пронісся сильний град, який пошкодив покрівлі будинків та засипав поля.

    Негода також наробила проблем на дорогах. На деяких трасах рух автомобілів зупинився.

    У Камеруні вважають, що сніг та град є наслідком змін клімату.

    До слова, синоптики попередили українців про заморозки.

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    Теги: клімат атмосферне явище Африка снігопад негода
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    У Камеруні випав сніг (відео)