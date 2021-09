У Камеруні випав сніг (відео)

У Камеруні (Центральна Африка) сьогодні, 10 вересня, випав сніг. Опади зафіксували в районі Верхній Нкам, повідомляє місцевий канал CRTVweb.

Зазначається, що в екваторіальній країні, окрім снігу, пронісся сильний град, який пошкодив покрівлі будинків та засипав поля.

Негода також наробила проблем на дорогах. На деяких трасах рух автомобілів зупинився.

Several plantations have been reportedly destroyed, roofs perforated and traffic disrupted following the incident pic.twitter.com/CYIOT6qJCk