Болтон назвав Китай однією із причин виходу США з ракетного договору



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Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Штати готові розглянути можливість розгортання ракет середньої дальності на Далекому Сході

США вирішили вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, зокрема, через дії Китаю.

Про це у вівторок заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в ефірі телеканалу Fox News.

«Дозвольте мені повернутися на секунду до теми Китаю. Думаю, ви маєте на увазі коментар, що прозвучав напередодні від міністра оборони Марка Еспера, про те, що ми були б готові розглянути можливість розгортання ракет середньої дальності на Далекому Сході. Так це тому, що у Китаю є вже тисячі таких розгорнутих ракет! Вони (китайці) не були стороною договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, тому були вільні робити, що захочуть. Це одна із причин, з якої президент (США Дональд) Трамп вийшов із договору», - вказав Болтон.

За його словами, під час обговорення можливого розміщення ракет в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Вашингтон лише намагається гарантувати безпеку своїх союзників і своїх сил передового розгортання. При цьому Китай наростив збройні сили і становить загрозу, підкреслив радник Трампа.

Як відомо, 2 серпня припинив дію Договір про ракети середньої та малої дальності між РФ та США.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що дії США з ліквідації договору призведуть до нічим не стримуваної гонки озброєння.

Також Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду.