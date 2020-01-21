Сенат має в прискореному порядку відхилити статті про імпічмент – Трамп



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Дональд Трамп відхилив звинувачення як «легковажне і небезпечне»

Трамп заявляє, що «ідея демократів Палати представників про «зловживання влади» не є злочином, що підлягає імпічменту»

Президент США Дональд Трамп відхилив висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Про це йдеться у тексті заяви Трампа, підготовленої для засідання Сенату, де розглядатиметься його імпічмент, повідомляє Reuters.

«Сенат має в прискореному порядку відхилити ці неповноцінні статті про імпічмент і виправдати президента», - йдеться у заяві.

Трамп заявляє, що «ідея демократів Палати представників про «зловживання влади» не є злочином, що підлягає імпічменту».

Він відхилив звинувачення як «легковажне і небезпечне», заявивши, що президент скористався своїми законними правами.

«Палата демократів пропонує усунути президента з посади, тому що він відстоював законні права та привілеї виконавчої влади щодо неправомірних повісток - на основі рекомендацій Міністерства юстиції. Прийняття цієї теорії завдасть серйозної шкоди розділенню влади між виконавчою, законодавчою та судовою гілками влади», - сказано в заяві.

Він також звинуватив демократів у проведенні фальсифікованого процесу, сказав, що їм вдалося довести лише те, що Трамп не зробив нічого поганого, і стверджує, як неодноразово заявляв Білий дім, що це було спробою скасувати перемогу Трампа на виборах 2016 року.

Розгляд справи у Сенаті розпочнеться у вівторок.

Як відомо, демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

Нагадаємо, МВС та посольство США спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович.