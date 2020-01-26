Юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну
Аргументи представили в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті США
Команда юристів президента США Дональда Трампа розпочала презентацію аргументів на захист президента в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті США.
Про це повідомляє «Голос Америки».
У своєму виступі у суботу заступник команди адвокатів Майк Пурпура озвучив шість аргументів на користь невинуватості Трампа у тиску на Україну з метою отримати переваги у внутрішньополітичній боротьбі у США для діючого президента:
- Трамп надав більше допомоги Україні, ніж адміністрація Обами, зокрема надавши Україні «Джавеліни». Також адміністрація Трампа значно посилила санкції проти Росії.
- Виклад телефонної розмови між Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським від 25 липня минулого року, не свідчить про те, що оборонну допомогу США використовували як засіб тиску на Україну.
- Українці неодноразово говорили про відсутність на них тиску.
- На час розмови з президентом США, українська сторона не знала про затримку допомоги.
- Не було відкрито розслідувань проти політичного опонента Трампа – Джо Байдена, відкриття якого, згідно до звинувачень, Трамп вимагав від України.
- Україна отримала оборонну допомогу.
Зазначимо, що представники Демократичної партії США завершили виклад звинувачень у Сенаті в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.
Як відомо, у вівторок, 21 січня, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.
Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.
Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.