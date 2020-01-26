Юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну



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Президент США Дональд Трамп

Аргументи представили в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті США

Команда юристів президента США Дональда Трампа розпочала презентацію аргументів на захист президента в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті США.

Про це повідомляє «Голос Америки».

У своєму виступі у суботу заступник команди адвокатів Майк Пурпура озвучив шість аргументів на користь невинуватості Трампа у тиску на Україну з метою отримати переваги у внутрішньополітичній боротьбі у США для діючого президента:

Трамп надав більше допомоги Україні, ніж адміністрація Обами, зокрема надавши Україні «Джавеліни». Також адміністрація Трампа значно посилила санкції проти Росії. Виклад телефонної розмови між Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським від 25 липня минулого року, не свідчить про те, що оборонну допомогу США використовували як засіб тиску на Україну. Українці неодноразово говорили про відсутність на них тиску. На час розмови з президентом США, українська сторона не знала про затримку допомоги. Не було відкрито розслідувань проти політичного опонента Трампа – Джо Байдена, відкриття якого, згідно до звинувачень, Трамп вимагав від України. Україна отримала оборонну допомогу.

Зазначимо, що представники Демократичної партії США завершили виклад звинувачень у Сенаті в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Як відомо, у вівторок, 21 січня, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.