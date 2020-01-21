У Сенаті почався судовий процес щодо імпічменту Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл представив регламент, за яким вестиметься судовий розгляд

Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент

У вівторок, 21 січня, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

На першому засіданні по суті лідер республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл представив регламент, за яким вестиметься судовий розгляд.

Він закликав як республіканців, так і сенаторів-демократів проголосувати за ці правила, заявивши, що вони близькі до правил, які використовувалися в процесі щодо імпічменту Білла Клінтона в 1999 році.

Як відомо, президент США Дональд Трамп відхилив висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

Нагадаємо, МВС та посольство США спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович.