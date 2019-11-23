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    У світі

    Болтон скаржиться, що Білий дім заблокував йому доступ до Twitter

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    Колишній помічник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон&nbsp; - Болтон скаржиться, що Білий дім заблокував йому доступ до Twitter
    Колишній помічник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон 

    Білий дім відмовився повернути мені доступ до мого особистого акаунту в Twitter – Болтон

    Колишній помічник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон поскаржився, що Білий дім заблокував йому доступ до Twitter, але Болтону вдалося його розблокувати.

    Про це він написав сам на «розблокованій» сторінці у Twitter.

    «Радий повернутися в Twitter через більш як два місяці. Для передісторії будьте зі мною…», – зазначив Болтон.

    «Ми вже звільнили акаунт Twitter, який раніше був несправедливо заблокований після моєї відставки з посади радника з питань національної безпеки. Далі буде…» – написав він за три години.

    Ще через три години з’явилося таке пояснення: «Кажучи прямо: з моменту відставки з посади радника з питань національної безпеки, Білий дім відмовився повернути мені доступ до мого особистого акаунту в Twitter. Зі страху, що я можу щось сказати? Тих, хто гадав, що сховався, мені шкода розчаровувати!»

    «Якщо зовсім відверто, – написав далі Болтон, – Білий дім не повертав мені доступ до акаунту в Twitter. Дякую Twitter за дотримання стандартів спільноти та справедливе повернення мені контролю над моїм акаунтом».

    Як повідомлялося, експомічник Волкера розповів у Конгресі про скасовані навчання США в Чорному морі.

    США Twitter Джон Болтон новости
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