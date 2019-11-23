Болтон скаржиться, що Білий дім заблокував йому доступ до Twitter



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Колишній помічник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон

Білий дім відмовився повернути мені доступ до мого особистого акаунту в Twitter – Болтон

Колишній помічник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон поскаржився, що Білий дім заблокував йому доступ до Twitter, але Болтону вдалося його розблокувати.

Про це він написав сам на «розблокованій» сторінці у Twitter.

«Радий повернутися в Twitter через більш як два місяці. Для передісторії будьте зі мною…», – зазначив Болтон.

«Ми вже звільнили акаунт Twitter, який раніше був несправедливо заблокований після моєї відставки з посади радника з питань національної безпеки. Далі буде…» – написав він за три години.

Ще через три години з’явилося таке пояснення: «Кажучи прямо: з моменту відставки з посади радника з питань національної безпеки, Білий дім відмовився повернути мені доступ до мого особистого акаунту в Twitter. Зі страху, що я можу щось сказати? Тих, хто гадав, що сховався, мені шкода розчаровувати!»

«Якщо зовсім відверто, – написав далі Болтон, – Білий дім не повертав мені доступ до акаунту в Twitter. Дякую Twitter за дотримання стандартів спільноти та справедливе повернення мені контролю над моїм акаунтом».

Як повідомлялося, експомічник Волкера розповів у Конгресі про скасовані навчання США в Чорному морі.