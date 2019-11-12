Експомічник Волкера розповів у Конгресі про скасовані навчання США в Чорному морі



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США навіть встигли повідомити Туреччину про заплановані навчання у Чорному морі

Білий дім, на відміну від Держдепартаменту, одразу відмовився давати офіційний коментар з приводу скасування навчань

У січні цього року Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі. Про це в Конгресі розповів Крістофер Андерсон, експомічник спеціального представника з питань України Курта Волкера.

Свідчення Андерсона Палата представників розсекретила в понеділок.

«У січні проводилася підготовка рутинної операції забезпечення свободи навігації в Чорному морі. Тож ми повідомили турецький уряд, що маємо такий намір», - розповів колишній представник адміністрації США.

За його словами, тоді навіть телеканал CNN дав інформацію про заплановані навчання в Чорному морі.

«Але потім Білий дім звернувся до ВМС, аби їх скасували», - зазначив Андерсон.

Таким чином він відповів на запитання про те, чи відчував ознаки можливої зміни політики США щодо підтримки України в період після Керченського інциденту. У цьому контексті Андерсон також повідомив, що Білий дім, на відміну від Держдепартаменту, одразу відмовився давати офіційний коментар з цього приводу.

Він припустив, що таке рішення могло бути прийняте, щоб отримати більше інформації, оскільки «ситуація була складною, і не було достеменно ясно, чи перебували (українські – ред.) кораблі в міжнародних водах».

Андерсон уточнив, що вже тоді чув про спроби «переглянути всю допомогу Україні» з боку адміністрації США. «Це породило багато побоювань, що наша політика (відносно України – ред.) змінюється», - зауважив експомічник Волкера.

Після цього, за словами Андерсона, відбулася зустріч з радником президента з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, який дав зрозуміти, що Трамп телефонував йому, аби поскаржитися на вихід новини (вірогідно, на CNN – ред.). «І це, вочевидь, здивувало Болтона», - повідомив Андерсон.

Він ще раз підкреслив, що морські маневри в Чорному морі були скасовані, однак чому - не знає.

Нагадаємо, напередодні заступник помічника міністра оборони США Лаура Купер підтвердила, щоТрамп розпорядився заморозити військову допомогу Україні. Вона також підтвердила, що на зустрічі з Куртом Волкером 20 серпня 2019 року він недвозначно натякав, що заморожування допомоги можна скасувати, якщо Україна буде готова виступити із заявою, пов’язаною з втручанням у вибори.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Як повідомлялося, республіканці в Палаті представників Конгресу США вимагають викликати сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Гантера Байдена, як свідка в межах розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Білий дім може оприлюднити стенограму «ще однієї розмови» з українським колегою Володимиром Зеленським уже 12 листопада.

Джерело: Укрінформ