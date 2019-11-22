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    Трамп підтвердив ймовірну відставку Помпео

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    Помпео має намір узяти участь у виборах до Сенату від штату Канзас у 2020 році - Трамп підтвердив ймовірну відставку Помпео
    Помпео має намір узяти участь у виборах до Сенату від штату Канзас у 2020 році

    Помпео повідомив кільком представникам Республіканської партії, що планує залишити посаду

    Президент США Дональд Трамп підтвердив те, що держсекретар Майк Помпео може піти у відставку у зв’язку з балотуванням в Сенат від штату Канзас у 2020 році.

    Про це повідомляє Reuters.

    За словами Трампа, якщо Помпео вирішить йти на вибори від Канзасу, то він легко переможе.

    «Він любить жителів Канзасу. Якщо він буде думати, що є шанс втратити це місце (в разі перемоги представника Демократичної партії - ред.), я думаю, що він зробить це, і він виграє, тому що вони люблять його в Канзасі», — сказав Трамп.

    Раніше стало відомо, що Майк Помпео повідомив кільком представникам Республіканської партії, що планує залишити посаду.

    Він має намір узяти участь у виборах до Сенату від штату Канзас у 2020 році.

    Колишній директор ЦРУ Майк Помпео був затверджений на посаді державного секретаря США 24 квітня 2018 року. 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив з цієї посади Рекса Тіллерсона.

    США вибори Дональд Трамп партії ЦРУ президент Майк Помпео
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