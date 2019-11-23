Демократи у Сенаті закликають Помпео не займатися Україною



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Державний секретар США Майк Помпео

Помпео входив до групи посадовців, котрі знали про тиск Дональда Трампа на Україну

Демократи з комітету закордонних справ Сенату закликають держсекретаря Майка Помпео самоусунутися від справ, пов'язаних з Україною, після того як кілька свідків згадали його на слуханнях щодо імпічменту.

Про це повідомляє видання The Hill.

«Враховуючи вашу безпосередню причетність до скандалу, ви маєте глибокий конфлікт інтересів, тож повинні самоусунутися», — йдеться у листі сенаторів до Помпео.

Десять сенаторів, як стали авторами листа спираються на свідчення посла США в ЄС Гордона Сондленда, який заявив, що Майкл Помпео входив до групи посадовців, котрі знали про тиск Дональда Трампа на Україну.

Помпео також заявляв, що був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським 25 липня, яка, власне, й лежить в основі розслідування з імпічменту.

Сенатори-демократи в листі звинуватили голову зовнішньополітичного відомства США в тому, що він «продовжує перешкоджати розслідуванню, зокрема, відмовляючи в наданні будь-яких матеріалів Держдепу, пов'язаних зі «скандалом Трамп – Україна».

«Ці дії залишають мало сумнівів у тому, що ви заважаєте Конгресові та американському народу отримати повну інформацію про скандал виключно через те, що факти завдають шкоди вам та особистим і політичним інтересам президента», — зазначили сенатори.