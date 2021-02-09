Боррель ініціював нові санкції проти Росії

Боррель заявив, що Росія продемонструвала незацікавленість у відновленні відносин з країнами Євросоюзу

Глава дипломатії скористався правом пропонувати нові обмеження країнам-порушникам міжнародних правил

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в ході засідання Європарламенту ініціював введення нових санкцій проти Росії, повідомляють російські ЗМІ.

Боррель зазначив, що може скористатися своїм правом і виступити з ініціативою, яка передбачає введення нових обмежень.

«Ми будемо обговорювати ці питання 22 лютого на засіданні Ради глав МЗС ЄС, а потім в березні на саміті. На цих зустрічах будуть прийняті рішення щодо подальших кроків. Було б правильно включити санкції», – додав він, пообіцявши пізніше озвучити свої пропозиції з даного питання.

Раніше Боррель заявив, що Росія продемонструвала незацікавленість у відновленні відносин з країнами Євросоюзу.

7 лютого Боррель зазначив віддалення Росії і ЄС. Він пояснив, що прийшов до такого висновку після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і «послання російської влади під час цього візиту». На його думку, Москва не хоче використовувати можливість для більш конструктивного діалогу.

У російському МЗС здивувалися словами дипломата і помітили, що оцінка підсумків візиту в Москву, дана Боррелем, контрастує з його ж словами, сказаними в Росії.

Нагадаємо, Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель нещодавно здійснив візит до Москви.

Дипломат розповів, що його візит до Москви був спробою перевірити настрій російської влади «з допомогою принципової дипломатії». І відповідна реакція не була позитивною.

«Агресивно організована пресконференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС», – сказав Боррель.