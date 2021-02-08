Росія розкритикувала заяви глави дипломатії ЄС після візиту в Москву

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Москві зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Москві зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим

У МЗС Росії підкреслили, що здивовані оцінками Борреля

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву.

Про це повідомляє «Тасс».

Так, у МЗС РФ підкреслили, що здивовані оцінками Борреля, які «сильно контрастують з тим, що він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі».

«Можливо, після прильоту в Брюссель главі євродипломатії пояснили, як потрібно було розставити акценти, але тоді це лише підтверджує, як і ким насправді формується політика ЄС», – заявили у МЗС Росії.

Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.

Глава європейської дипломатії заявив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії заявила, що обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю.

Напередодні Боррель сказав, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.

До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.