Росія розкритикувала заяви глави дипломатії ЄС після візиту в Москву
У МЗС Росії підкреслили, що здивовані оцінками Борреля
Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву.
Про це повідомляє «Тасс».
Так, у МЗС РФ підкреслили, що здивовані оцінками Борреля, які «сильно контрастують з тим, що він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі».
«Можливо, після прильоту в Брюссель главі євродипломатії пояснили, як потрібно було розставити акценти, але тоді це лише підтверджує, як і ким насправді формується політика ЄС», – заявили у МЗС Росії.
Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.
Глава європейської дипломатії заявив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії заявила, що обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю.
Напередодні Боррель сказав, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.
Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.
До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.