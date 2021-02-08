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    Глава європейської дипломатії: Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС

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    <p>Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель минулого тижня здійснив візит до Москви</p> - Глава європейської дипломатії: Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС

    Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель минулого тижня здійснив візит до Москви

    Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС, зазначив Боррель

    Росія не зацікавлена в переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону і висилка дипломатів на днях стала тому підтвердженням.

    Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Євросоюзу.

    Він розповів, що його візит до Москви був спробою перевірити настрій російської влади «з допомогою принципової дипломатії». І відповідна реакція не була позитивною.

    «Агресивно організована пресконференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС», – сказав Боррель.

    Він також зазначив, що країнам ЄС слід діяти «гуртом і рішуче» у відносинах з Росією, думаючи про наслідки.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії заявила, що обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю.

    Напередодні Боррель сказав, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

    Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.

    До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

    Теги: ЄС Росія дипломатія Європа політика
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