Глава європейської дипломатії: Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель минулого тижня здійснив візит до Москви

Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС, зазначив Боррель

Росія не зацікавлена в переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону і висилка дипломатів на днях стала тому підтвердженням.

Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Євросоюзу.

Він розповів, що його візит до Москви був спробою перевірити настрій російської влади «з допомогою принципової дипломатії». І відповідна реакція не була позитивною.

«Агресивно організована пресконференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС», – сказав Боррель.

Він також зазначив, що країнам ЄС слід діяти «гуртом і рішуче» у відносинах з Росією, думаючи про наслідки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії заявила, що обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю.

Напередодні Боррель сказав, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.

До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.