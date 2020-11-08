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    Події в Україні

    Азербайджанські дипломати показали відео розстрілу консульства у Харкові

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    <p>Кульові отвори у дверях консульства Азербайджану</p> - Азербайджанські дипломати показали відео розстрілу консульства у Харкові

    Кульові отвори у дверях консульства Азербайджану

    Фото: Суспільне Харків

    На даний час поліція вживає заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину

    Почесний консул Азербайджанської Республіки у Харкові Афган Салманов припускає зв’язок обстрілу будівлі консульства, що на вулиці Ярослава Мудрого, з обстрілом Гянджі.

    Про це повідомляє Суспільне.

    «Приводом для обстрілу консульства, за припущенням почесного консула Азербайджанської Республіки у Харкові Афгана Салманова, міг стати вивішений у вікні банер зі світлинами дітей, які загинули внаслідок обстрілу азербайджанського міста Гянджі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що дипломати вивісили цей плакат два тижні тому. Кілька куль влучили у вікно поруч з банером.

    2_22Плакат на вході до консульства Азербайджанської Республіки у Харкові

    Азербайджанські дипломати показали відео обстрілу консульства, яке вони отримали з камер спостереження. На відео можна побачити, що нападників було двоє. Стріляв один з них. На цей час у Салманова немає припущень щодо осіб нападників. Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

    Цей інцидент також прокоментував посол Вірменії в Україні Тигран Сейранян.

    «Я впевнений що, вірменські громадські організації до цього ніякого стосунку не мають, і взагалі звідки така впевненість що це обов’язково Вірменія? Почесні консули як правило займаються якоюсь комерційною, економічною діяльністю. Може бути це пов’язано з цим? Я не знаю», – каже Сейранян.

    На даний час поліція вживає заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

    Як повідомлялося, 7 листопада, невідомі близько другої години ночі здійснили шість пострілів в бік будівлі почесного консульства Азербайджану у Харкові. В результаті були пробиті вікно і вхідні двері, в офісі нікого не було, постраждалих немає. 

    Нагадаємо, Нацполіція бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії в Україні.

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