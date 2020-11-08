Кравчук в інтерв’ю російському агентству розповів про особливий статус Донбасу

«Закріплення особливого статусу у конституції, як передбачено «мінськими угодами», мова не йде» – Леонід Кравчук

«Україна розуміє, що Донбас сильно відрізняється від іншої частини країни» – глава ТКГ

Український парламент не буде закріплювати особливий статус Донбасу у Конституції України. Про це в інтерв’ю російському агентству «ТАСС» заявив глава делегації України у контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук

«Ми говоримо про особливі умови місцевого самоврядування на цих територіях, які повинні бути закріплені законом. Рада такий закон має прийняти і прийме. У ньому будуть враховані особливості виконавчої влади, представницької, питання, пов’язані з правовими аспектами і багатьма іншими складовими громадського життя», – сказав він.

Україна, за словами Кравчука, «готова передбачити і інші гуманітарні, мовні особливості життя на цих територіях».

При цьому, глава української делегації переконаний, що про закріплення особливого статусу у конституції, як передбачено «мінськими угодами», мова не йде.

«Україна – монодержава. У конституції не може бути прописано місцеве самоврядування для певної території з незаконними формуваннями. Тоді це вже федеративна держава з небаченою раніше у світі формою існування», – підкреслив глава української делегації.

Якщо допустити таке закріплення особливого статусу Донбасу, вважає Кравчук, то тоді і інші регіони України можуть виявити таке бажання.

«А закріплювати статус Донецької, Луганської областей? Ще кого? Тоді це вже не держава», – зазначив він.

Разом з тим він підкреслив, що Україна розуміє, що Донбас сильно відрізняється від іншої частини країни, у зв’язку з чим парламент і готовий передбачити особливі умови самоврядування. Серед ініціатив Ради, за його словами, також розглядається і створення вільної економічної зони на сході України, параметри якої також ще підлягають обговоренню.

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