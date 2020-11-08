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    У світі

    У Німеччині сталися сутички між поліцією і противниками коронавірусних обмежень

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    <p>Сутички між поліцією і демонстрантами</p> - У Німеччині сталися сутички між поліцією і противниками коронавірусних обмежень

    Сутички між поліцією і демонстрантами

    Фото: Reuters

    Поліція провела декілька арештів, але зіткнення тривали до вечора

    У німецькому Лейпцигу в суботу сталися сутички між поліцією і демонстрантами, які протестували проти коронавірусних обмежень.

    Про це повідомляє The Local.

    «Було скоєно безліч нападів на сили безпеки», – написала поліція в Twitter.

    Поліція встановила кордон безпеки біля головного залізничного вокзалу міста.

    Люди пройшли маршем по одній з головних вулиць Лейпцига з криками «Меркель повинна піти!» і «Мир, свобода, ніякої диктатури».

    За оцінками, натовп в місті на сході Німеччини налічував близько 20000 осіб, і німецькі ЗМІ повідомили, що деякі з тих, хто вступив в сутички з поліцією, були членами ультраправих груп.

    Деякі з протестуючих також напали на журналістів і людей, які брали участь в контрдемонстрації в Лейпцигу.

    Поліція провела декілька арештів, але зіткнення тривали до вечора.

    Муніципальна влада заявила, що учасники протесту порушили умови, при яких їм було дозволено проводити демонстрацію.

    У суботу в Німеччині зареєстровано рекордні 23000 нових випадків зараження вірусом. Загальна кількість смертей, пов’язаних з Covid-19, становить 11226 осіб.

    Нагадаємо, станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 49,8 млн осіб.

    Всього у світі на Covid-19 інфіковано 49822322 людей, з них одужало 32729126. Кількість померлих зросла до 1249540.

    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9851718), Індія (8462080), Бразилія (5653561), Росія (1740172), а також Франція (1709773), Іспанія (1328832), Аргентина (1236851), Велика Британія (1174770) та Колумбія (1136447).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (237019), Бразилії (162269), Індії (125562) та Мексиці (94808).

    Німеччина поліція карантин коронавірус
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