У Німеччині сталися сутички між поліцією і противниками коронавірусних обмежень

Сутички між поліцією і демонстрантами

Поліція провела декілька арештів, але зіткнення тривали до вечора

У німецькому Лейпцигу в суботу сталися сутички між поліцією і демонстрантами, які протестували проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє The Local.

«Було скоєно безліч нападів на сили безпеки», – написала поліція в Twitter.

Поліція встановила кордон безпеки біля головного залізничного вокзалу міста.

Люди пройшли маршем по одній з головних вулиць Лейпцига з криками «Меркель повинна піти!» і «Мир, свобода, ніякої диктатури».

За оцінками, натовп в місті на сході Німеччини налічував близько 20000 осіб, і німецькі ЗМІ повідомили, що деякі з тих, хто вступив в сутички з поліцією, були членами ультраправих груп.

Деякі з протестуючих також напали на журналістів і людей, які брали участь в контрдемонстрації в Лейпцигу.

Поліція провела декілька арештів, але зіткнення тривали до вечора.

Муніципальна влада заявила, що учасники протесту порушили умови, при яких їм було дозволено проводити демонстрацію.

У суботу в Німеччині зареєстровано рекордні 23000 нових випадків зараження вірусом. Загальна кількість смертей, пов’язаних з Covid-19, становить 11226 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 49,8 млн осіб.

Всього у світі на Covid-19 інфіковано 49822322 людей, з них одужало 32729126. Кількість померлих зросла до 1249540.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9851718), Індія (8462080), Бразилія (5653561), Росія (1740172), а також Франція (1709773), Іспанія (1328832), Аргентина (1236851), Велика Британія (1174770) та Колумбія (1136447).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (237019), Бразилії (162269), Індії (125562) та Мексиці (94808).