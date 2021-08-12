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    Британці визначили 12 компаній, які генерують найбільше сміття на пляжах

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    Найчастіше відпочивальники забруднюють пляжі порожньою тарою Coca-Cola - Британці визначили 12 компаній, які генерують найбільше сміття на пляжах
    Найчастіше відпочивальники забруднюють пляжі порожньою тарою Coca-Cola
    Фото з відкритих джерел

    В рамках дослідження майже чотири тисячі добровольців збирали сміття на пляжах

    Пластикові пляшки і жерстяні банки з-під напоїв компанії Coca-Cola виявилися вбивцями британських пляжів. Про це пише The Guardian з посиланням на дослідження благодійної організації Surfers Against Sewage (SAS).

    В рамках дослідження майже чотири тисячі добровольців збирали сміття на пляжах, пройшовши в цілому 11 тисяч миль (17,7 тисячі кілометра). Акція стала найбільшим прибиранням території в Великій Британії.

    Волонтери виявили, що зібране сміття складалося з упаковок 10 тисяч товарних знаків, що належать 328 компаніям.

    Згідно з даними звіту, 65 відсотків всього сміття, залишеного на пляжах Великої Британії, доводиться на 12 компаній: Coca-Cola, PepsiCo, AB InBev, McDonald's, Mondelez International, Heineken, Tesco, Carlsberg Group, Suntory, Haribo, Mars і Aldi.

    Найчастіше відпочивальники забруднюють пляжі порожньою тарою Coca-Cola.

    Керівник SAS Хьюго Тагхольм закликав владу Великої Британії швидше запустити схему повернення депозиту - програму, згідно з якою покупець доплачує за товар в одноразовій упаковці, але може повернути гроші, якщо здасть порожню тару в пункт прийому.

    Після початку пандемії реалізацію програми відклали до 2024 року, хоча під неї потрапляє більше половини продукції 12 підприємств-забруднювачів пляжів і 80 відсотків упаковки Coca-Cola.

    Тагхольм також повідомив, що незважаючи на активне поширення засобів індивідуального захисту, вони становлять лише 2,5 відсотка від зібраного пластику, до якого не мають відношення виробники напоїв і продуктів.

    Представник Coca-Cola висловив жаль, що упаковка з-під продукції компанії виявилася не там, де повинна бути.

    «Вся наша упаковка на 100 відсотків придатна для вторинної переробки. Наша мета - переробляти якомога більше, щоб випускати упаковки заново», - відзначили в компанії.

    До слова, у курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальники зіткнулися на одному із центральних пляжів з горою недопалків, які штормом викинуло з Азовського моря.

    Теги: акція пляжі сміття Велика Британія
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    Британці визначили 12 компаній, які генерують найбільше сміття на пляжах