У Британії антивакцинатори пішли штурмували BBC, але помилилися адресою (відео)

Під час протестів нікого не затримали

Телекомпанія звільнила приміщення телецентру, яке штурмували антивакцинатори, ще у 2013 році

У Лондоні противники вакцинації від Covid-19 прийшли до будівлі колишнього офісу «Бі-Бі-Сі», розташованого за шість кілометрів на захід від центру міста. Вони вигукували «ганьба вам», думаючи, що кричать це співробітникам BBC. Про невдалу акцію повідомляє The Guardian.

Кругла будівля телецентру, куди намагалися потрапити учасники акції, була відкрита у 1960 році. Офісів BBC там немає з 2013 року – зараз більшість співробітників працюють у Broadcasting House в центрі Лондона. У будівлі телецентру розташовуються ресторани та елітні квартири, а в студії працює інша медіакомпанія.

Official Voice protesters try storming the BBC studios at white city but them come up against a heavy police presence- they are protesting against vaccine passports and vaccine for kids pic.twitter.com/FGTSJ6WLmu — Paul Brown Browns fan London News Vlogger (@PaulBrown_UK) August 9, 2021

Після курйозного інциденту колишній ведучий BBC Ендрю Ніл запитав у твітері, чи є зв'язок між дурістю і небажанням вакцинуватися.

Під час протестів нікого не затримали. У BBC питання безпеки відмовилися коментувати.

До слова, днями у столиці Литви Вільнюсі біля будівлі парламенту відбулася акція протесту проти примусової вакцинації та обмежень для осіб, які відмовилися робити цю процедуру.

У Берліні, незважаючи на заборону кількох демонстрацій, тисячі людей вийшли на акції протесту проти коронавірусних обмежень.

В Австралії на вулицях двох найбільших австралійських міст акція ковід-дисидентів переросла у сутички з поліцією.