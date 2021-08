У Британії антивакцинатори пішли штурмували BBC, але помилилися адресою (відео)

У Лондоні противники вакцинації від Covid-19 прийшли до будівлі колишнього офісу «Бі-Бі-Сі», розташованого за шість кілометрів на захід від центру міста. Вони вигукували «ганьба вам», думаючи, що кричать це співробітникам BBC. Про невдалу акцію повідомляє The Guardian.

Кругла будівля телецентру, куди намагалися потрапити учасники акції, була відкрита у 1960 році. Офісів BBC там немає з 2013 року – зараз більшість співробітників працюють у Broadcasting House в центрі Лондона. У будівлі телецентру розташовуються ресторани та елітні квартири, а в студії працює інша медіакомпанія.

Official Voice protesters try storming the BBC studios at white city but them come up against a heavy police presence- they are protesting against vaccine passports and vaccine for kids pic.twitter.com/FGTSJ6WLmu