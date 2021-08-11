  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Британії антивакцинатори пішли штурмували BBC, але помилилися адресою (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час протестів нікого не затримали - У Британії антивакцинатори пішли штурмували BBC, але помилилися адресою (відео)

    Під час протестів нікого не затримали

    Фото: newswwc.com

    Телекомпанія звільнила приміщення телецентру, яке штурмували антивакцинатори, ще у 2013 році

    У Лондоні противники вакцинації від Covid-19 прийшли до будівлі колишнього офісу «Бі-Бі-Сі», розташованого за шість кілометрів на захід від центру міста. Вони вигукували «ганьба вам», думаючи, що кричать це співробітникам BBC. Про невдалу акцію повідомляє The Guardian.

    Кругла будівля телецентру, куди намагалися потрапити учасники акції, була відкрита у 1960 році. Офісів BBC там немає з 2013 року – зараз більшість співробітників працюють у Broadcasting House в центрі Лондона. У будівлі телецентру розташовуються ресторани та елітні квартири, а в студії працює інша медіакомпанія.

    Після курйозного інциденту колишній ведучий BBC Ендрю Ніл запитав у твітері, чи є зв'язок між дурістю і небажанням вакцинуватися.

    Під час протестів нікого не затримали. У BBC питання безпеки відмовилися коментувати.

    До слова, днями у столиці Литви Вільнюсі біля будівлі парламенту відбулася акція протесту проти примусової вакцинації та обмежень для осіб, які відмовилися робити цю процедуру.

    У Берліні, незважаючи на заборону кількох демонстрацій, тисячі людей вийшли на акції протесту проти коронавірусних обмежень.

    В Австралії на вулицях двох найбільших австралійських міст акція ковід-дисидентів переросла у сутички з поліцією.

    Теги: акція Велика Британія міст вакцинація час коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Британії антивакцинатори пішли штурмували BBC, але помилилися адресою (відео)