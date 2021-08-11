На пляжі «Чорноморка» в Одесі помер турист
В соцмережі пишуть, що на вигляд чоловікові – 45 – 55 років
Тіло чоловіка знайшли 10 серпня зранку. У мережі опублікували фото, на яких видно покрите тіло. Поліція наразі ще не підтвердила цю інформацію.
Відомо, що померлого знайшли у воді. Як повідомляє видання УСІ, чоловіка знайшли десь о 10 ранку серед каміння. Йому робили непрямий масаж серця, але було вже пізно. Це трапилось за адресою: проспект Свободи, 117.
В соцмережі пишуть, що на вигляд чоловікові – 45 – 55 років. Він є кремезним, має сіру борідку. Чоловік одягнений в шорти для купання, на шиї – срібна ладанка, прикраса з камінням на жовтій ниточці. На голові мав камуфляжну бандану, взутий у сині ласти. Також знайшли трубку для пірнання.
Небайдужі закликають місцевих допомогти розпізнати чоловіка.
До слова, після нашестя медуз на пляжі Азовського моря викинуло тонни водорості камки (фото, відео).
Нагадаємо, у курортній Кирилівці мертвих медуз вивозять причепами (відео).
Як повідомляли раніше, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Але нещодавно власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій.
Тим часом, в мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники розповідають, що на Одещині море чисте, тепле і без медуз, відповідно можна насолоджуватися відпочинком.