На пляжі «Чорноморка» в Одесі помер турист

На пляжі під Одесою, в Чорноморці, відпочивальники виявили труп чоловіка в масці і ластах

В соцмережі пишуть, що на вигляд чоловікові – 45 – 55 років

На пляжі «Чорноморка» в Одесі відпочивальники знайшли труп чоловіка. Вони накрили його та продовжили далі відпочивати. У той же час у Facebook люди опублікували допис із проханням розпізнати чоловіка.

Тіло чоловіка знайшли 10 серпня зранку. У мережі опублікували фото, на яких видно покрите тіло. Поліція наразі ще не підтвердила цю інформацію.

Відомо, що померлого знайшли у воді. Як повідомляє видання УСІ, чоловіка знайшли десь о 10 ранку серед каміння. Йому робили непрямий масаж серця, але було вже пізно. Це трапилось за адресою: проспект Свободи, 117.

В соцмережі пишуть, що на вигляд чоловікові – 45 – 55 років. Він є кремезним, має сіру борідку. Чоловік одягнений в шорти для купання, на шиї – срібна ладанка, прикраса з камінням на жовтій ниточці. На голові мав камуфляжну бандану, взутий у сині ласти. Також знайшли трубку для пірнання.

Небайдужі закликають місцевих допомогти розпізнати чоловіка.

До слова, після нашестя медуз на пляжі Азовського моря викинуло тонни водорості камки (фото, відео).

Нагадаємо, у курортній Кирилівці мертвих медуз вивозять причепами (відео).

Як повідомляли раніше, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Але нещодавно власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій.

Тим часом, в мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники розповідають, що на Одещині море чисте, тепле і без медуз, відповідно можна насолоджуватися відпочинком.

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