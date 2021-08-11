Не хотів платити за шезлонг: на одеському пляжі турист проломив череп чоловіку

Не бажаючи розраховуватись за оренду шезлонгу, нетверезий відпочивальник розпочав із чоловіком сварку, а коли забракло слів – пустив у хід кулаки

Нападник з місця злочину втік, однак поліцейським вдалося його розшукати

Поліцейські затримали 37-річного жителя Черкащини, який на узбережжі Одеси проломив череп працівнику розважального закладу, який здавав в оренду шезлонги. Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1.

«Не бажаючи розраховуватись за оренду шезлонгу, нетверезий відпочивальник розпочав із чоловіком сварку, а коли забракло слів – пустив у хід кулаки. В ході сутички зловмисник ударив потерпілого по голові дерев'яною палицею, зламавши тому череп», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, нападник з місця злочину втік, однак поліцейським вдалося його розшукати в середмісті.

За умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його забрали в ізолятор тимчасового тримання. Тепер нападнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці.

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