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    Не хотів платити за шезлонг: на одеському пляжі турист проломив череп чоловіку

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    Не бажаючи розраховуватись за оренду шезлонгу, нетверезий відпочивальник розпочав із чоловіком сварку, а коли забракло слів &ndash; пустив у хід кулаки - Не хотів платити за шезлонг: на одеському пляжі турист проломив череп чоловіку

    Не бажаючи розраховуватись за оренду шезлонгу, нетверезий відпочивальник розпочав із чоловіком сварку, а коли забракло слів – пустив у хід кулаки

    Фото ілюстративне: odessa-life

    Нападник з місця злочину втік, однак поліцейським вдалося його розшукати

    Поліцейські затримали 37-річного жителя Черкащини, який на узбережжі Одеси проломив череп працівнику розважального закладу, який здавав в оренду шезлонги. Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1.

    «Не бажаючи розраховуватись за оренду шезлонгу, нетверезий відпочивальник розпочав із чоловіком сварку, а коли забракло слів – пустив у хід кулаки. В ході сутички зловмисник ударив потерпілого по голові дерев'яною палицею, зламавши тому череп», – йдеться в повідомленні.

    За словами правоохоронців, нападник з місця злочину втік, однак поліцейським вдалося його розшукати в середмісті.

    За умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його забрали в ізолятор тимчасового тримання. Тепер нападнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці.

    Також повідомлялося, що на пляжі «Чорноморка» в Одесі помер турист.

    До слова, одесит вбив ножицями сусіда через образу доньки

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    Теги: кримінал пляжі бійка напад
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    Не хотів платити за шезлонг: на одеському пляжі турист проломив череп чоловіку